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У волинському музеї вперше представили дві ікони, які кілька років реставрували. ВІДЕО

У волинському музеї вперше представили дві ікони, які кілька років реставрували. ВІДЕО
Ікони Богородиці Римської та Старозавітної Трійці можна буде побачити у Волинському музеї ікони після зняття карантинних обмежень, - розповіла Суспільному директорка музею Тетяна Єлісєєва.

Реставрацією цих двох ікон займалися декілька років майстри з різних міст України. Художниця-реставраторка Лариса Обухович одна із тих реставраторів, яка працювала над оновленням ікони – Старозавітня Трійця.

Ікона не мала експозиційного вигляду і тому її не виставляли. Вона по середині мала тріщини і деструктивні зміни треба було укріплювати, - розповіла художниця-реставраторка.

"Зробили реконструкцію ликів, які були майже витерті. Під мікроскопом вдалося зібрати ті риси обличчя, відтворили їх", - каже Лариса Обухович. За час роботи музею художниці-реставраторці вдалося відреставрувати 252 ікони великих розмірів.

Друга ікона, яка представлена в новій експозиції - Богородиця Римська. Ця ікона датована 17 століттям.

"Над головою Богоматері і Ісуса Христа можна бачити сліди від цвяхів, тут знаходилися корони, якими вона була коронована. Традиція коронувати ікони пішла з католицької церкви", - розповідає Тетяна Єлісеєєва.

Зараз в експозиції музею 111 ікон, ще 2304 - зберігаються у фондах. Після зняття карантинних обмежень ікони можна буде оглянути у виставковій залі Волинського музею.


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Теги: музей, ікона, реставрація, експозиція
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