У волинському музеї вперше представили дві ікони, які кілька років реставрували. ВІДЕО
Сьогодні, 08:23
Ікони Богородиці Римської та Старозавітної Трійці можна буде побачити у Волинському музеї ікони після зняття карантинних обмежень, - розповіла Суспільному директорка музею Тетяна Єлісєєва.
Реставрацією цих двох ікон займалися декілька років майстри з різних міст України. Художниця-реставраторка Лариса Обухович одна із тих реставраторів, яка працювала над оновленням ікони – Старозавітня Трійця.
Ікона не мала експозиційного вигляду і тому її не виставляли. Вона по середині мала тріщини і деструктивні зміни треба було укріплювати, - розповіла художниця-реставраторка.
"Зробили реконструкцію ликів, які були майже витерті. Під мікроскопом вдалося зібрати ті риси обличчя, відтворили їх", - каже Лариса Обухович. За час роботи музею художниці-реставраторці вдалося відреставрувати 252 ікони великих розмірів.
Друга ікона, яка представлена в новій експозиції - Богородиця Римська. Ця ікона датована 17 століттям.
"Над головою Богоматері і Ісуса Христа можна бачити сліди від цвяхів, тут знаходилися корони, якими вона була коронована. Традиція коронувати ікони пішла з католицької церкви", - розповідає Тетяна Єлісеєєва.
Зараз в експозиції музею 111 ікон, ще 2304 - зберігаються у фондах. Після зняття карантинних обмежень ікони можна буде оглянути у виставковій залі Волинського музею.
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Реставрацією цих двох ікон займалися декілька років майстри з різних міст України. Художниця-реставраторка Лариса Обухович одна із тих реставраторів, яка працювала над оновленням ікони – Старозавітня Трійця.
Ікона не мала експозиційного вигляду і тому її не виставляли. Вона по середині мала тріщини і деструктивні зміни треба було укріплювати, - розповіла художниця-реставраторка.
"Зробили реконструкцію ликів, які були майже витерті. Під мікроскопом вдалося зібрати ті риси обличчя, відтворили їх", - каже Лариса Обухович. За час роботи музею художниці-реставраторці вдалося відреставрувати 252 ікони великих розмірів.
Друга ікона, яка представлена в новій експозиції - Богородиця Римська. Ця ікона датована 17 століттям.
"Над головою Богоматері і Ісуса Христа можна бачити сліди від цвяхів, тут знаходилися корони, якими вона була коронована. Традиція коронувати ікони пішла з католицької церкви", - розповідає Тетяна Єлісеєєва.
Зараз в експозиції музею 111 ікон, ще 2304 - зберігаються у фондах. Після зняття карантинних обмежень ікони можна буде оглянути у виставковій залі Волинського музею.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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