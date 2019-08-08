Спека почне відступати: в Україні прогнозують місцями пройдуть дощі й грози

10 серпня, у більшості областей очікуються короткочасні дощі, температура вдень становитиме від 23° до 32° тепла.



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«10 серпня мінлива хмарність. У західних, північних та більшості центральних областей вранці та вдень невеликий короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів», - йдеться в повідомленні.



Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°, у південній частині вночі 17-22°, вдень 29-32°.



У наступні два дні, 11-12 серпня, збережеться мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень 11 серпня у західних, північних, центральних та Харківській областях, 12 серпня у південних, східних областях і в Карпатах місцями короткочасні дощі, грози.



Температура вночі 13-18°, у південній частині до 22°; вдень у південних, східних областях та на Закарпатті 27-32°, на решті території 23-28°, 12 серпня у західних та північних областях вночі 10-15°, вдень 20-25°.



Упродовж 13-14 серпня синоптики обіцяють в Україні без опадів. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°; у південних областях вночі 12-18°, вдень 24-29°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні у понеділок,, у більшості областей очікуються короткочасні дощі, температура вдень становитиме від 23° до 32° тепла.Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.«10 серпня мінлива хмарність. У західних, північних та більшості центральних областей вранці та вдень невеликий короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів», - йдеться в повідомленні.Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°, у південній частині вночі 17-22°, вдень 29-32°.У наступні два дні,, збережеться мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень 11 серпня у західних, північних, центральних та Харківській областях, 12 серпня у південних, східних областях і в Карпатах місцями короткочасні дощі, грози.Температура вночі 13-18°, у південній частині до 22°; вдень у південних, східних областях та на Закарпатті 27-32°, на решті території 23-28°, 12 серпня у західних та північних областях вночі 10-15°, вдень 20-25°.Упродовжсиноптики обіцяють в Україні без опадів. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°; у південних областях вночі 12-18°, вдень 24-29°.

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