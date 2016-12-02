вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як оновився центральний басейн Луцька після трьох років ремонту. ФОТО

Як оновився центральний басейн Луцька після трьох років ремонту. ФОТО
У центральному басейні спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву третій рік триває ремонт. Нині на завершальному етапі перебувають ремонтні роботи фасаду.

Про це йдеться на сайті мерії Луцька.

Незабаром центральний басейн, як його звикли називати, зміниться до не в пізнаваності, адже тут нині добігають кінця ремонтні роботи над фасадом та буде замінено вікна. Енергозберігаючі заходи впроваджуються у рамках спільного проєкту Луцької міської ради та НЕФКО.

“За три роки нам вдалося оновити центральний басейн. У 2017 році ми проаналізували фінансовий стан комунального закладу. Виявилося, що у 2016 році було залучено лише 300 тисяч гривень спецкоштів. Це зовсім небагато. У 2019 році вдалося залучити 2,3 мільйона гривень спецкоштів. Фінансовий стан за три роки покращився у сім разів. Кошти спецфонду використовуються на придбання форм для дітей, поїздок на змагання, оздоровлення діток, ремонтних робіт у басейні. За три роки нам вдалося зробити вхідну групу, відремонтувати та утеплити дах, санвузли і душові кабіни, відновити спортзал тощо. Басейн суттєво оновився. Нині завершується капітальний ремонт фасаду. Відремонтовано і утеплено дах над малою чашею басейну, буде зроблена підсвітка фасаду та замінено великі вікна, де основна чаша басейну”, - зауважив радник мера Ігор Поліщук.

За словами радника міського голови, такі кардинальні зміни, окрім естетичної складової, адже басейн знаходиться на одному з центральних проспектів, дасть і економічний ефект.

“Ми у 2017 році також поставили теплові насоси. І враховуючи усі енергозберігаючі заходи, які ми зробили за три роки, нам вдасться зекономити 60-70 відсотків коштів на енергоносії у порівнянні з 2016 роком”, - додав він.

Завдяки усім оновленням, яких вдалося здійснити за три роки, дітям та працівникам буде комфортніше займатися і працювати, адже у басейні завжди було прохолодно. Нині ситуація кардинально зміниться.

Як оновився центральний басейн Луцька після трьох років ремонту. ФОТО
Як оновився центральний басейн Луцька після трьох років ремонту. ФОТО
Як оновився центральний басейн Луцька після трьох років ремонту. ФОТО
Як оновився центральний басейн Луцька після трьох років ремонту. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, басейн, ремонт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Жоден населений пункт на Волині не належить до «червоної» зони
Сьогодні, 21:33
У Луцьку меценати профінансують відновлення зовнішньої стіни замку. ФОТО
Сьогодні, 21:18
Як оновився центральний басейн Луцька після трьох років ремонту. ФОТО
Сьогодні, 20:47
В селі на Волині через замикання електромережі горів житловий будинок
Сьогодні, 20:17
Якою буде погода на Волині у вівторок, 11 серпня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Показали луцький басейн після ремонту Показали луцький басейн після ремонту
02 грудень, 2016, 10:26
Показали, як змінюється луцька школа, яка не бачила ремонту понад пів століття. ФОТО Показали, як змінюється луцька школа, яка не бачила ремонту понад пів століття. ФОТО
05 серпень, 17:50
У Луцьку прокладуть пішохідну доріжку до річки Жидувки У Луцьку прокладуть пішохідну доріжку до річки Жидувки
31 липень, 07:36
У одному із районів Луцька затіяли капремонт важливої пішохідної доріжки У одному із районів Луцька затіяли капремонт важливої пішохідної доріжки
29 липень, 16:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Жоден населений пункт на Волині не належить до «червоної» зони
Сьогодні, 21:33
 0
У Луцьку меценати профінансують відновлення зовнішньої стіни замку. ФОТО
Сьогодні, 21:18
 0
Як оновився центральний басейн Луцька після трьох років ремонту. ФОТО
Сьогодні, 20:47
 0
В селі на Волині через замикання електромережі горів житловий будинок
Сьогодні, 20:17
 0
Якою буде погода на Волині у вівторок, 11 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8