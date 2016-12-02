Як оновився центральний басейн Луцька після трьох років ремонту. ФОТО

У центральному басейні спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву третій рік триває ремонт. Нині на завершальному етапі перебувають ремонтні роботи фасаду.Про це йдеться на сайті мерії Луцька.Незабаром центральний басейн, як його звикли називати, зміниться до не в пізнаваності, адже тут нині добігають кінця ремонтні роботи над фасадом та буде замінено вікна. Енергозберігаючі заходи впроваджуються у рамках спільного проєкту Луцької міської ради та НЕФКО.“За три роки нам вдалося оновити центральний басейн. У 2017 році ми проаналізували фінансовий стан комунального закладу. Виявилося, що у 2016 році було залучено лише 300 тисяч гривень спецкоштів. Це зовсім небагато. У 2019 році вдалося залучити 2,3 мільйона гривень спецкоштів. Фінансовий стан за три роки покращився у сім разів. Кошти спецфонду використовуються на придбання форм для дітей, поїздок на змагання, оздоровлення діток, ремонтних робіт у басейні. За три роки нам вдалося зробити вхідну групу, відремонтувати та утеплити дах, санвузли і душові кабіни, відновити спортзал тощо. Басейн суттєво оновився. Нині завершується капітальний ремонт фасаду. Відремонтовано і утеплено дах над малою чашею басейну, буде зроблена підсвітка фасаду та замінено великі вікна, де основна чаша басейну”, - зауважив радник мераЗа словами радника міського голови, такі кардинальні зміни, окрім естетичної складової, адже басейн знаходиться на одному з центральних проспектів, дасть і економічний ефект.“Ми у 2017 році також поставили теплові насоси. І враховуючи усі енергозберігаючі заходи, які ми зробили за три роки, нам вдасться зекономити 60-70 відсотків коштів на енергоносії у порівнянні з 2016 роком”, - додав він.Завдяки усім оновленням, яких вдалося здійснити за три роки, дітям та працівникам буде комфортніше займатися і працювати, адже у басейні завжди було прохолодно. Нині ситуація кардинально зміниться.