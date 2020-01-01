Щоб платити менше митних зборів: у Польщі українцю за гроші накручували показники на одометрі





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В основному його клієнтами були громадяни України. Їм потрібно було збільшувати проїханий автомобілем кілометраж, щоб при перетині кордону з Україною сплачувати менші митні збори. У ході слідства довели щонайменше 209 втручань в показниик одометрів. На цьому поляк заробив не менше 22 тис злотих.



Під час обшуку поліція виявила в нього спеціалізоване обладнання, яке використовувалося для зміни показників одометру в автомобілях, мобільні телефони та готівку у сумі 15 000 злотих. Проти громадянина Польщі висунули обвинувачення. До винесення вироку він знаходитиметься під наглядом поліції, а також йому заборонили виїжджати з країни.



43-річний громадянин України, який був замовником послуги накручування одометра, також нестиме відповідальність. Відповідно до Кримінального кодексу, йому загрожує позбавлення волі на термін від 3-х місяців до 5 років. Таке саме покарання чекає й на того, хто виконує таку незаконну роботу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На “гарячому” під час зміни показників одометра спіймали 44-річного жителя гміни Хелм та його клієнта – 43-річного українця.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт lubelska.policja.gov.pl , затриманий поляк займався накручуванням показників одометрів в автомобілях щонайменше від початку цього року.В основному його клієнтами були громадяни України. Їм потрібно було збільшувати проїханий автомобілем кілометраж, щоб при перетині кордону з Україною сплачувати менші митні збори. У ході слідства довели щонайменше 209 втручань в показниик одометрів. На цьому поляк заробив не менше 22 тис злотих.Під час обшуку поліція виявила в нього спеціалізоване обладнання, яке використовувалося для зміни показників одометру в автомобілях, мобільні телефони та готівку у сумі 15 000 злотих. Проти громадянина Польщі висунули обвинувачення. До винесення вироку він знаходитиметься під наглядом поліції, а також йому заборонили виїжджати з країни.43-річний громадянин України, який був замовником послуги накручування одометра, також нестиме відповідальність. Відповідно до Кримінального кодексу, йому загрожує позбавлення волі на термін від 3-х місяців до 5 років. Таке саме покарання чекає й на того, хто виконує таку незаконну роботу.

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