Жоден населений пункт на Волині не належить до «червоної» зони

Юрія Погуляйка.



Про це інформують на сайті



Директор ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ" Наталія Янко зауважила, що нинішня загальна епідеміологічна ситуація в області є стабільною.



За її словами, станом на 7 серпня жоден населений пункт області більше не перебуває у "червоній" зоні. До "помаранчевої" зони віднесли місто Луцьк, Луцький та Любешівський райони, до "жовтої" зони потрапили міста Нововолинськ та Володимир-Волинський, а також Ківерцівський та Маневицький райони, решта населених пунктів Волині у "зеленій" зоні.



"За останній тиждень виявили 378 нових інфікувань, а це 45-65 випадків інфікувань щодня. Станом на 10 серпня 2020 зареєстрували 4327 випадків COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР. З них 284 у дітей, а це 6,5% від загальної кількості та 560 у медичних працівників, що становить 13 % від загального показника. Відсоток завершених випадків складає 75%, одужали 3163 особи, з них 213 дітей та 451 медичний працівник.



На 9% зменшилась кількість хворих з діагнозом пневмонія. Нажаль ми маємо 93 летальних випадки, два із яких за останню добу. Показник летальності в області дещо менший від загальнодержавного і становить 2,1%, коли в середньому по Україні 2,3%", - розповіла головний державний санітарний лікар області.



Вона також повідомала, що аналіз поточної епідситуації ситуації свідчить про те, що сьогодні наш регіон має невідповідність лише по одному із чотирьох критеріїв, які враховують при оцінці рівня епіднебезпеки.



"Це стосується коефіцієнту виявлення випадків інфікування. Він має становити не більше 11%, а на Волині він нразі становить трохи більше 15%. Показник динаміки зростання випадків інфікуання станом на 1 серпня у нас не перевищує рекомендований. Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього в області обстежили 24 546 осіб, методом імуно-ферментного аналізу наразі обстежили 25 820 чоловік", - заувжила вона.



В.о. начальника управління охорони здоров'я ОДА, депутат облради Людмила Тимощук повідомила, що станом на сьогодні у медичних закладах області значно зменшилося навантаження на ліжкомісце.



"Загальна кількість інфікованих, які перебувають на лікуванні у стаціонарі складає 23% від загальної, коли під час першої хвилі цей показник сягав 29%. Ми активно працюємо над питанням зниженням показника виявлення випадків інфікування. Коли місяць тому цей показник становив 22%, то станом на сьогодні ми маємо 15,4%. Провели роз'яснювальну роботу з керівниками медустанов і, як результат, маємо збільшення кількості обстежень методом ПЛР", - наголосила вона.



За словами Людмили Тимощук, на завершальній стадії облаштування ПЛР лабораторії при обласній клінічній лікарні, що має запрацювати вже до кінця цього тижня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 10 серпня, відбулось позачергове засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням очільника облдержадмінстраціїПро це інформують на сайті Волиньради Директор ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ"зауважила, що нинішня загальна епідеміологічна ситуація в області є стабільною.За її словами, станом на 7 серпня жоден населений пункт області більше не перебуває у "червоній" зоні. До "помаранчевої" зони віднесли місто Луцьк, Луцький та Любешівський райони, до "жовтої" зони потрапили міста Нововолинськ та Володимир-Волинський, а також Ківерцівський та Маневицький райони, решта населених пунктів Волині у "зеленій" зоні."За останній тиждень виявили 378 нових інфікувань, а це 45-65 випадків інфікувань щодня. Станом на 10 серпня 2020 зареєстрували 4327 випадків COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР. З них 284 у дітей, а це 6,5% від загальної кількості та 560 у медичних працівників, що становить 13 % від загального показника. Відсоток завершених випадків складає 75%, одужали 3163 особи, з них 213 дітей та 451 медичний працівник.На 9% зменшилась кількість хворих з діагнозом пневмонія. Нажаль ми маємо 93 летальних випадки, два із яких за останню добу. Показник летальності в області дещо менший від загальнодержавного і становить 2,1%, коли в середньому по Україні 2,3%", - розповіла головний державний санітарний лікар області.Вона також повідомала, що аналіз поточної епідситуації ситуації свідчить про те, що сьогодні наш регіон має невідповідність лише по одному із чотирьох критеріїв, які враховують при оцінці рівня епіднебезпеки."Це стосується коефіцієнту виявлення випадків інфікування. Він має становити не більше 11%, а на Волині він нразі становить трохи більше 15%. Показник динаміки зростання випадків інфікуання станом на 1 серпня у нас не перевищує рекомендований. Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього в області обстежили 24 546 осіб, методом імуно-ферментного аналізу наразі обстежили 25 820 чоловік", - заувжила вона.В.о. начальника управління охорони здоров'я ОДА, депутат облрадиповідомила, що станом на сьогодні у медичних закладах області значно зменшилося навантаження на ліжкомісце."Загальна кількість інфікованих, які перебувають на лікуванні у стаціонарі складає 23% від загальної, коли під час першої хвилі цей показник сягав 29%. Ми активно працюємо над питанням зниженням показника виявлення випадків інфікування. Коли місяць тому цей показник становив 22%, то станом на сьогодні ми маємо 15,4%. Провели роз'яснювальну роботу з керівниками медустанов і, як результат, маємо збільшення кількості обстежень методом ПЛР", - наголосила вона.За словами Людмили Тимощук, на завершальній стадії облаштування ПЛР лабораторії при обласній клінічній лікарні, що має запрацювати вже до кінця цього тижня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію