Вибух у Бейруті: на Волині перевірять підприємства, які зберігають аміачну селітру





Про це йшлося під час засідання комісії з питань ТЕБ та НС 10 серпня у Волинській ОДА,



Як розповів начальник управління економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації Сергій Халецький, у Волинській області є 12 підприємств, що здійснюють діяльність з додержання, зберігання та застосування пестицидів, мінеральних добрив, в тому числі аміачної селітри. Натомість тих, хто використовує її для виготовлення кальцієвої селітри та мінеральних добрив, тобто виробників – немає.



«Серед цих підприємств – більшість таких, що зберігають відповідні агрохімікати насипом з метою перепродажу та споживання у нашій області. Майже всі зазначені підприємства територіально знаходять у місті Луцьк та Луцькому районі. Це досить потужні підприємства, що забезпечують відповідні вимоги щодо зберігання та використання цих хімікатів», - сказав Сергій Халецький.



Тож голова ОДА Юрій Погуляйко доручив управлінню Держпраці у Волинській області разом із управлінням ДСНС України у Волинській області, головному управлінню Національної поліції у Волинської області провести позапланові заходи державного нагляду за додержанням вимог законодавства у сфері охорони праці, техногенної та пожежної безпеки суб’єктами господарювання, які зберігають аміачну селітру насипом для застосування на підприємствах будь-якої галузі, а також використовують її для виготовлення кальцієвої селітри, комплексних і рідких мінеральних добрив та у встановлені терміни проінформувати обласну державну адміністрацію.



Так, до 15 вересня триватимуть перевірки, за результатами яких представники контролюючих органів складуть акти про наявність чи відсутність порушень. Відповідно у разі виявлення порушення – складуть приписи про усунення, не виконання яких тягне за собою притягнення до відповідальності.



«Вважаю, що перевірити такі підприємства буде не складно, аби вжити додаткових заходів безпеки для запобігання надзвичайних ситуацій. Мова, в першу чергу, про людські життя, тому прошу віднестися до цього максимально уважно та відповідально», - зазначив Юрій Погуляйко.



Нагадаємо, за попередньою інформацією, у порту Бейрута вибухнули понад 2,7 тисячі тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині проведуть позапланові перевірки у сфері охорони праці та техногенної та пожежної безпеки на підприємствах, які зберігають аміачну селітру для застосування, а також використовують її для виготовлення кальцієвої селітри та мінеральних добрив.Про це йшлося під час засідання комісії з питань ТЕБ та НС 10 серпня у Волинській ОДА, повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.Як розповів начальник управління економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації, у Волинській області є 12 підприємств, що здійснюють діяльність з додержання, зберігання та застосування пестицидів, мінеральних добрив, в тому числі аміачної селітри. Натомість тих, хто використовує її для виготовлення кальцієвої селітри та мінеральних добрив, тобто виробників – немає.«Серед цих підприємств – більшість таких, що зберігають відповідні агрохімікати насипом з метою перепродажу та споживання у нашій області. Майже всі зазначені підприємства територіально знаходять у місті Луцьк та Луцькому районі. Це досить потужні підприємства, що забезпечують відповідні вимоги щодо зберігання та використання цих хімікатів», - сказав Сергій Халецький.Тож голова ОДАдоручив управлінню Держпраці у Волинській області разом із управлінням ДСНС України у Волинській області, головному управлінню Національної поліції у Волинської області провести позапланові заходи державного нагляду за додержанням вимог законодавства у сфері охорони праці, техногенної та пожежної безпеки суб’єктами господарювання, які зберігають аміачну селітру насипом для застосування на підприємствах будь-якої галузі, а також використовують її для виготовлення кальцієвої селітри, комплексних і рідких мінеральних добрив та у встановлені терміни проінформувати обласну державну адміністрацію.Так, до 15 вересня триватимуть перевірки, за результатами яких представники контролюючих органів складуть акти про наявність чи відсутність порушень. Відповідно у разі виявлення порушення – складуть приписи про усунення, не виконання яких тягне за собою притягнення до відповідальності.«Вважаю, що перевірити такі підприємства буде не складно, аби вжити додаткових заходів безпеки для запобігання надзвичайних ситуацій. Мова, в першу чергу, про людські життя, тому прошу віднестися до цього максимально уважно та відповідально», - зазначив Юрій Погуляйко.Нагадаємо, за попередньою інформацією,(аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію