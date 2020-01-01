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У Луцьку нацгвардійці-новобранці отримали бойову зброю. ФОТО

У Луцьку нацгвардійці-новобранці отримали бойову зброю. ФОТО
У Луцьку 10 новобранців військової частини 1141 Національної гвардії України 11 серпня урочисто отримали штатну бойову зброю.

Про це повідомляє пресслужба військової частини.

«Зброя – невід’ємна частина вашої служби. Щиро бажаю, щоб ви застосовували її лише з навчальною метою, а не в реальних бойових умовах», - наголосив командир військової частини 1141, підполковник Василь Гуртовський, звертаючись до гвардійців.

Кожен, хто отримав сьогодні зброю, відчуває неабияку відповідальність. Адже цей ритуал не менш важливий, ніж складання присяги на вірність українському народові.

«З цією зброєю я буду проходити подальшу службу у військовій частині, вчитися і опановувати військову справу. Сподіваюся, Україна буде пишатися мною», - зазначив солдат Максим Оштук.

У Луцьку нацгвардійці-новобранці отримали бойову зброю. ФОТО
У Луцьку нацгвардійці-новобранці отримали бойову зброю. ФОТО
У Луцьку нацгвардійці-новобранці отримали бойову зброю. ФОТО
У Луцьку нацгвардійці-новобранці отримали бойову зброю. ФОТО
У Луцьку нацгвардійці-новобранці отримали бойову зброю. ФОТО

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Теги: Луцьк, нацгвардійці, новобранці
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Коментарі 2
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Я б мушку то спиляв, на лрвго б не вiдкладав...
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А могла б бути і далі дерев'яна?
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