У Луцьку забудовник заплатить понад 2 мільйони гривень штрафу





Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.



Прокурори з'ясували, що підприємство упродовж лютого-квітня 2019 року порушувало умови укладеного із Луцькою міською радою договору оренди земельної ділянки, відтак, згідно з умовами договору, зобов’язане було сплатити штраф.



Зважаючи на бездіяльність органу місцевого самоврядування щодо стягнення штрафних санкцій, на захист інтересів громади стала прокуратура.



Згідно з рішенням суду, з підприємства стягнуто в місцевий бюджет понад 2,3 мільйона гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Господарський суд Волинської області, задоволивши позов Луцької місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Луцької міської ради, зобов’язав забудовника сплатити понад 2,3 млн грн штрафу за несвоєчасну сплату орендної плати за землю.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.Прокурори з'ясували, що підприємство упродовж лютого-квітня 2019 року порушувало умови укладеного із Луцькою міською радою договору оренди земельної ділянки, відтак, згідно з умовами договору, зобов’язане було сплатити штраф.Зважаючи на бездіяльність органу місцевого самоврядування щодо стягнення штрафних санкцій, на захист інтересів громади стала прокуратура.Згідно з рішенням суду, з підприємства стягнуто в місцевий бюджет понад 2,3 мільйона гривень.

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