вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку забудовник заплатить понад 2 мільйони гривень штрафу

У Луцьку забудовник заплатить понад 2 мільйони гривень штрафу
Господарський суд Волинської області, задоволивши позов Луцької місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Луцької міської ради, зобов’язав забудовника сплатити понад 2,3 млн грн штрафу за несвоєчасну сплату орендної плати за землю.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Прокурори з'ясували, що підприємство упродовж лютого-квітня 2019 року порушувало умови укладеного із Луцькою міською радою договору оренди земельної ділянки, відтак, згідно з умовами договору, зобов’язане було сплатити штраф.

Зважаючи на бездіяльність органу місцевого самоврядування щодо стягнення штрафних санкцій, на захист інтересів громади стала прокуратура.

Згідно з рішенням суду, з підприємства стягнуто в місцевий бюджет понад 2,3 мільйона гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, забудовник, штраф
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку забудовник заплатить понад 2 мільйони гривень штрафу
Сьогодні, 16:05
Смертельна аварія на Рівненщині: молодик в'їхав у паркан і перекинувся
Сьогодні, 15:58
У лісництві на Волині чоловік зрізав дерево цінної породи
Сьогодні, 15:40
Померла дружина волинського волонтера, яка боролася з раком
Сьогодні, 15:13
У виправній колонії на Волині – спалах COVID-19
Сьогодні, 14:47
Схожі новини
У Луцьку забудовник заплатить понад пів мільйона гривень штрафу У Луцьку забудовник заплатить понад пів мільйона гривень штрафу
27 липень, 12:06
Чи штрафує поліція луцьких перевізників за роботу у «червоній» зоні. ВІДЕО Чи штрафує поліція луцьких перевізників за роботу у «червоній» зоні. ВІДЕО
04 серпень, 16:30
У Луцьку сутенерка постала перед судом У Луцьку сутенерка постала перед судом
02 серпень, 02:30
Водію авто загрожує понад пів тисячі гривень штрафу, бо не пропустив «швидку» у Луцьку Водію авто загрожує понад пів тисячі гривень штрафу, бо не пропустив «швидку» у Луцьку
30 липень, 20:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку забудовник заплатить понад 2 мільйони гривень штрафу
Сьогодні, 16:05
 0
Смертельна аварія на Рівненщині: молодик в'їхав у паркан і перекинувся
Сьогодні, 15:58
 0
У лісництві на Волині чоловік зрізав дерево цінної породи
Сьогодні, 15:40
 0
Померла дружина волинського волонтера, яка боролася з раком
Сьогодні, 15:13
 0
У виправній колонії на Волині – спалах COVID-19
Сьогодні, 14:47
 0
Медіа
відео
1/8