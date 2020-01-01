У Луцьку забудовник заплатить понад 2 мільйони гривень штрафу
Сьогодні, 16:05
Господарський суд Волинської області, задоволивши позов Луцької місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Луцької міської ради, зобов’язав забудовника сплатити понад 2,3 млн грн штрафу за несвоєчасну сплату орендної плати за землю.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Прокурори з'ясували, що підприємство упродовж лютого-квітня 2019 року порушувало умови укладеного із Луцькою міською радою договору оренди земельної ділянки, відтак, згідно з умовами договору, зобов’язане було сплатити штраф.
Зважаючи на бездіяльність органу місцевого самоврядування щодо стягнення штрафних санкцій, на захист інтересів громади стала прокуратура.
Згідно з рішенням суду, з підприємства стягнуто в місцевий бюджет понад 2,3 мільйона гривень.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Прокурори з'ясували, що підприємство упродовж лютого-квітня 2019 року порушувало умови укладеного із Луцькою міською радою договору оренди земельної ділянки, відтак, згідно з умовами договору, зобов’язане було сплатити штраф.
Зважаючи на бездіяльність органу місцевого самоврядування щодо стягнення штрафних санкцій, на захист інтересів громади стала прокуратура.
Згідно з рішенням суду, з підприємства стягнуто в місцевий бюджет понад 2,3 мільйона гривень.
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