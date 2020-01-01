Молодий волинянин скоїв самогубство
Сьогодні, 16:48
У селі Троянівка Маневицького району 31-річний чоловік покінчив життя самогубством.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Трагедія трапилася вчора, 11 серпня, близько 13 години.
Чоловік заподіяв собі смерть через повішення у приміщенні власного домогосподарства.
Інформацію підтвердили у пресслужбі волинської поліції, зазначивши, що слідів насильницької смерті на тілі не виявили. Труп направили на судово-медичну експертизу.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Трагедія трапилася вчора, 11 серпня, близько 13 години.
Чоловік заподіяв собі смерть через повішення у приміщенні власного домогосподарства.
Інформацію підтвердили у пресслужбі волинської поліції, зазначивши, що слідів насильницької смерті на тілі не виявили. Труп направили на судово-медичну експертизу.
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