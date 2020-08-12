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У волинському місті – аварія за участю Сitroen та «Жигуля»

У волинському місті – аварія за участю Сitroen та «Жигуля»
У Володимирі-Волинському зіткнулися два автомобілі.

Про це «Княжому Граду» повідомили очевидці дорожньо-транспортної пригоди.

Так, на вулиці Ковельській не розминулися автомобілі Сitroen та Жигуль.

ДТП трапилася сьогодні, 12 серпня, близько 17-ї години.

Внаслідок зіткнення легковики зазнали механічних пошкоджень.

На місці автопригоди працювала поліція.

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Теги: Володимир, аварія, два легковики
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