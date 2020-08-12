У волинському місті – аварія за участю Сitroen та «Жигуля»





Про це



Так, на вулиці Ковельській не розминулися автомобілі Сitroen та Жигуль.



ДТП трапилася сьогодні, 12 серпня, близько 17-ї години.



Внаслідок зіткнення легковики зазнали механічних пошкоджень.



На місці автопригоди працювала поліція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському зіткнулися два автомобілі.Про це «Княжому Граду» повідомили очевидці дорожньо-транспортної пригоди.Так, на вулиці Ковельській не розминулися автомобілі Сitroen та Жигуль.ДТП трапилася сьогодні, 12 серпня, близько 17-ї години.Внаслідок зіткнення легковики зазнали механічних пошкоджень.На місці автопригоди працювала поліція.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію