У волинському місті – аварія за участю Сitroen та «Жигуля»
Сьогодні, 18:05
У Володимирі-Волинському зіткнулися два автомобілі.
Про це «Княжому Граду» повідомили очевидці дорожньо-транспортної пригоди.
Так, на вулиці Ковельській не розминулися автомобілі Сitroen та Жигуль.
ДТП трапилася сьогодні, 12 серпня, близько 17-ї години.
Внаслідок зіткнення легковики зазнали механічних пошкоджень.
На місці автопригоди працювала поліція.
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Про це «Княжому Граду» повідомили очевидці дорожньо-транспортної пригоди.
Так, на вулиці Ковельській не розминулися автомобілі Сitroen та Жигуль.
ДТП трапилася сьогодні, 12 серпня, близько 17-ї години.
Внаслідок зіткнення легковики зазнали механічних пошкоджень.
На місці автопригоди працювала поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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