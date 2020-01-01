Курс валют у Луцьку на 13 серпня
Сьогодні, 09:05
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.45, а продаж – 27.58.
Євро при купівлі становить – 32.12, продажу – 32.36.
Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.38.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.23, продаж – 7.33.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить – 32.12, продажу – 32.36.
Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.38.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.23, продаж – 7.33.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 13 серпня
Сьогодні, 09:05
Підключили першого пацієнта: лікарня на Волині отримала новий апарат штучної вентиляції легень
Сьогодні, 08:28
В Україні планують поновити виробництво вакцин
Сьогодні, 06:41