У районі на Волині селяни скаржаться на масову загибель свиней





Про це Інформаційному агентству



Люди розповіли, що у селах Зубильне, Семеринське та Холопичі - масовий падіж свиней. Місцеві жителі налякані, палять одяг, в якому контактували з тваринами, а їхні трупи закопують.



Зі слів селян, факт мору свиней приховують, адже в районі є ферма, де розводять цих тварин, і вона належить «серйозним людям». Вони кажуть, що з ферми вже майже місяць вивозять дохлі туші свиней у напрямку лісу. Та додають, що в трупах тварин майже відсутня селезінка, вона просто згнила.



Редакція ВН звернулася за коментарем до начальника управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області Анатолія Тимофіюка. Чиновник зазначив, що вдалося зафіксувати лише один випадок і спеціалісти вже відібрали зразки для досліджень.



«До нас позавчора зателефонувала жіночка, яка повідомила, що в неї захворіли свині. Спеціалісти Локачинської районної державної ветеринарної лікарні і я особисто виїхали туди, відібрали зразки та направили на дослідження у Волинську обласну лабораторію та науково-дослідний інститут у Київ.



Коли ми маємо підозру на африканську чуму свиней, то проводимо дослідження відповідно до інструкції. Тобто сьогодні спеціалісти працюють на місці, де люди закололи хвору свиню, провели там дезінфекцію. Також дезінфекція проводяться й в інших господарствах. Вчора спеціалісти пройшли 84 двори, скарг від людей на хворих свиней не було», – зазначив Анатолій Тимофіюк.



Він спростував інформацію про те, що у дохлих свиней відсутня селезінка. Натомість каже, що потрібно ідентифікувати три хвороби: рожа, африканська чума та пастерельоз. Вони проявляються однаково – блювота, сині вуха тощо.



«При африканській чумі свиней температура буде до 42 градусів. Однак у тварин, яких власники дорізали, температура була 40,2. Тобто підвищеної температури не було, тому вони вирішили дорізати тварин», – сказав Анатолій Тимофіюк.



На слова про те, що в районі функціонує ферма і там масово дохнуть свині, посадовець відповів, що туди виїжджали, але «тих свиней немає».



«Начальник районного управління має зустрітися з представником цієї ферми та спростувати ситуацію. Ми виїжджали на територію ферми, але дохлих тварин не знайшли. Доглядачі кажуть, що свині утримувалися, але їх чомусь перевезли», – прокоментував ситуацію начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області.



Щодо результатів досліджень, то їх можна буде дізнатися у вівторок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Затурцівській ОТГ Локачинського району через невідому хворобу масово гинуть свині.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили місцеві жителі.Люди розповіли, що у селах Зубильне, Семеринське та Холопичі - масовий падіж свиней. Місцеві жителі налякані, палять одяг, в якому контактували з тваринами, а їхні трупи закопують.Зі слів селян, факт мору свиней приховують, адже в районі є ферма, де розводять цих тварин, і вона належить «серйозним людям». Вони кажуть, що з ферми вже майже місяць вивозять дохлі туші свиней у напрямку лісу. Та додають, що в трупах тварин майже відсутня селезінка, вона просто згнила.Редакція ВН звернулася за коментарем до начальника управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області. Чиновник зазначив, що вдалося зафіксувати лише один випадок і спеціалісти вже відібрали зразки для досліджень.«До нас позавчора зателефонувала жіночка, яка повідомила, що в неї захворіли свині. Спеціалісти Локачинської районної державної ветеринарної лікарні і я особисто виїхали туди, відібрали зразки та направили на дослідження у Волинську обласну лабораторію та науково-дослідний інститут у Київ.Коли ми маємо підозру на африканську чуму свиней, то проводимо дослідження відповідно до інструкції. Тобто сьогодні спеціалісти працюють на місці, де люди закололи хвору свиню, провели там дезінфекцію. Також дезінфекція проводяться й в інших господарствах. Вчора спеціалісти пройшли 84 двори, скарг від людей на хворих свиней не було», – зазначив Анатолій Тимофіюк.Він спростував інформацію про те, що у дохлих свиней відсутня селезінка. Натомість каже, що потрібно ідентифікувати три хвороби: рожа, африканська чума та пастерельоз. Вони проявляються однаково – блювота, сині вуха тощо.«При африканській чумі свиней температура буде до 42 градусів. Однак у тварин, яких власники дорізали, температура була 40,2. Тобто підвищеної температури не було, тому вони вирішили дорізати тварин», – сказав Анатолій Тимофіюк.На слова про те, що в районі функціонує ферма і там масово дохнуть свині, посадовець відповів, що туди виїжджали, але «тих свиней немає».«Начальник районного управління має зустрітися з представником цієї ферми та спростувати ситуацію. Ми виїжджали на територію ферми, але дохлих тварин не знайшли. Доглядачі кажуть, що свині утримувалися, але їх чомусь перевезли», – прокоментував ситуацію начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області.Щодо результатів досліджень, то їх можна буде дізнатися у вівторок.

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