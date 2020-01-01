«Волинь» програла матч за вихід в УПЛ
Сьогодні, 19:27
Луцька "Волинь" програла головному конкуренту за вихід в Прем'єр-Лігу "Минаю".
Матч фінального 30-го туру відбувся у селищі Минай на Закарапатті.
Луцька "Волинь" жваво розпочала поєдинок та мала кілька моментів. На перших хвилинах матчу Мартинюк з вигідноє позиції пробивав по воротах "Минаю", але не зумів переграти голкіпера суперника.
Згодом Станіслав Куліш фактично вийшов віч-на-віч з Поповичем, але теж не зумів переграти кіпера закарпатців.
Єдиний і, як пізніше виявилося, вирішальний гол на 30 хвилині забив Ткачук. Гравець "Минаю" пробивав з-за меж ширафного майданчика і поцілив.
До кінця матчу гравцям "Волині" не вдалося створити реальних гольових моментів, щоб відігратися.
Відтак, матч закінчився із рахунком 1:0. Попри прем'єр-лігові амбіції, наступний сезон "хрестоносці" знову гратимуть у Першій лізі.
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Матч фінального 30-го туру відбувся у селищі Минай на Закарапатті.
Луцька "Волинь" жваво розпочала поєдинок та мала кілька моментів. На перших хвилинах матчу Мартинюк з вигідноє позиції пробивав по воротах "Минаю", але не зумів переграти голкіпера суперника.
Згодом Станіслав Куліш фактично вийшов віч-на-віч з Поповичем, але теж не зумів переграти кіпера закарпатців.
Єдиний і, як пізніше виявилося, вирішальний гол на 30 хвилині забив Ткачук. Гравець "Минаю" пробивав з-за меж ширафного майданчика і поцілив.
До кінця матчу гравцям "Волині" не вдалося створити реальних гольових моментів, щоб відігратися.
Відтак, матч закінчився із рахунком 1:0. Попри прем'єр-лігові амбіції, наступний сезон "хрестоносці" знову гратимуть у Першій лізі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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