Якою буде погода на Волині у понеділок, 17 серпня

У понеділок, 17 серпня, у Волинській області прогнозують невелику хмарність. Без опадів.Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 10-15º тепла, вдень - 24-29º.17 серпня в народі відзначають день Авдотьї Вільшанки. Це народна назва церковного свята на честь святої Євдокії. Інші прізвиська Авдотьї - Огурєчніца, Сіногнійка. В цей час збирали урожай огірків, ходили в ліс за малиною. Через часті дощі сіно могло зіпсуватися, тому його потрібно було швидше заховати.