Якою буде погода на Волині у понеділок, 17 серпня
Сьогодні, 19:14
У понеділок, 17 серпня, у Волинській області прогнозують невелику хмарність. Без опадів.
Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 10-15º тепла, вдень - 24-29º.
17 серпня в народі відзначають день Авдотьї Вільшанки. Це народна назва церковного свята на честь святої Євдокії. Інші прізвиська Авдотьї - Огурєчніца, Сіногнійка. В цей час збирали урожай огірків, ходили в ліс за малиною. Через часті дощі сіно могло зіпсуватися, тому його потрібно було швидше заховати.
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Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 10-15º тепла, вдень - 24-29º.
17 серпня в народі відзначають день Авдотьї Вільшанки. Це народна назва церковного свята на честь святої Євдокії. Інші прізвиська Авдотьї - Огурєчніца, Сіногнійка. В цей час збирали урожай огірків, ходили в ліс за малиною. Через часті дощі сіно могло зіпсуватися, тому його потрібно було швидше заховати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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