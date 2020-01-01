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Якою буде погода на Волині у понеділок, 17 серпня

Якою буде погода на Волині у понеділок, 17 серпня
У понеділок, 17 серпня, у Волинській області прогнозують невелику хмарність. Без опадів.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 10-15º тепла, вдень - 24-29º.

17 серпня в народі відзначають день Авдотьї Вільшанки. Це народна назва церковного свята на честь святої Євдокії. Інші прізвиська Авдотьї - Огурєчніца, Сіногнійка. В цей час збирали урожай огірків, ходили в ліс за малиною. Через часті дощі сіно могло зіпсуватися, тому його потрібно було швидше заховати.


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Теги: погода, Волинь, прогноз
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