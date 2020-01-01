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На Волині вночі чоловік побив та пограбував знайомого

На Волині вночі чоловік побив та пограбував знайомого
Учора, 16 серпня, в обідню пору, до ковельських поліцейських звернувся 46-річний місцевий мешканець та повідомив, що вночі за місцем проживання його побив знайомий і відкрито викрав мобільний телефон та ТБ-тюнер.

Сума викраденого – майже 1500 тисяч гривень, пише сектор комунікації поліції Волині.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань із правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 186 (Грабіж з проникненням у житло) Кримінального кодексу України. Потерпілий звертався за допомогою до медиків.

Співробітники кримінальної поліції встановили особу зловмисника та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманий – 50-річний житель Ковельського району.

Усі викрадені речі вилучили та повернуть власнику. Вирішується питання про оголошення йому підозри у скоєному злочині та обрання запобіжного заходу тримання під вартою.

Триває слідство.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Ковель, пограбування, побиття
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