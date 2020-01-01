На Волині вночі чоловік побив та пограбував знайомого





Сума викраденого – майже 1500 тисяч гривень,



Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань із правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 186 (Грабіж з проникненням у житло) Кримінального кодексу України. Потерпілий звертався за допомогою до медиків.



Співробітники кримінальної поліції встановили особу зловмисника та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманий – 50-річний житель Ковельського району.



Усі викрадені речі вилучили та повернуть власнику. Вирішується питання про оголошення йому підозри у скоєному злочині та обрання запобіжного заходу тримання під вартою.



Триває слідство.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 16 серпня, в обідню пору, до ковельських поліцейських звернувся 46-річний місцевий мешканець та повідомив, що вночі за місцем проживання його побив знайомий і відкрито викрав мобільний телефон та ТБ-тюнер.Сума викраденого – майже 1500 тисяч гривень, пише сектор комунікації поліції Волині.Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань із правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 186 (Грабіж з проникненням у житло) Кримінального кодексу України. Потерпілий звертався за допомогою до медиків.Співробітники кримінальної поліції встановили особу зловмисника та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманий – 50-річний житель Ковельського району.Усі викрадені речі вилучили та повернуть власнику. Вирішується питання про оголошення йому підозри у скоєному злочині та обрання запобіжного заходу тримання під вартою.Триває слідство.

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