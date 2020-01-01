На Вінниччині матір посадила доньку на ланцюг з нашийником

У Вінницькій області жінка посадила на ланцюг неповнолітню доньку і утримувала її в будинку.Повідомлення про злочин до Чечельницького відділення поліції надійшло 15 серпня, - інформує відділ комунікації поліціїВінницької області.Зазначається, що на лінію 102 зателефонувала 14-річна дівчина та розповіла, що мати вчиняє відносно неї насильство.За словами начальника чечельницької поліції, негайно за адресою виїхали ювенальні поліцейські та слідчо-оперативна група. Як з’ясувалося, 30-річна жінка після конфлікту з донькою, за допомогою ланцюга, ошийника та навісного замка прив’язала її в будинку. У такому стані дівчина провела дві годин. Після того, як жінка відв’язала доньку, остання звернулась в поліцію за допомогою.Як пояснила поліцейським жінка, у такий спосіб вона намагалася «перевиховати» доньку, яка, нібито, постійно втікає з дому та відмовляється допомагати по господарству.Працівники ювенальної превенції та соціальні служби вивчатимуть ситуацію в родині.Наразі проводять досудове розслідування.