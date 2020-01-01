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На Вінниччині матір посадила доньку на ланцюг з нашийником

На Вінниччині матір посадила доньку на ланцюг з нашийником
У Вінницькій області жінка посадила на ланцюг неповнолітню доньку і утримувала її в будинку.

Повідомлення про злочин до Чечельницького відділення поліції надійшло 15 серпня, - інформує відділ комунікації поліції
Вінницької області.

Зазначається, що на лінію 102 зателефонувала 14-річна дівчина та розповіла, що мати вчиняє відносно неї насильство.

За словами начальника чечельницької поліції Романа Басалиги, негайно за адресою виїхали ювенальні поліцейські та слідчо-оперативна група. Як з’ясувалося, 30-річна жінка після конфлікту з донькою, за допомогою ланцюга, ошийника та навісного замка прив’язала її в будинку. У такому стані дівчина провела дві годин. Після того, як жінка відв’язала доньку, остання звернулась в поліцію за допомогою.

Як пояснила поліцейським жінка, у такий спосіб вона намагалася «перевиховати» доньку, яка, нібито, постійно втікає з дому та відмовляється допомагати по господарству.

Працівники ювенальної превенції та соціальні служби вивчатимуть ситуацію в родині.

Наразі проводять досудове розслідування.



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Теги: ланцюг, донька
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