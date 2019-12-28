«Тут є те, що мені подобається», - волинянин про те, як армія допомогла йому знайти себе
Сьогодні, 08:12
Волинянин Микола Чуйко проходить службу в Національній гвардії України. Хоча хлопець служить лише кілька місяців, він переконує – служба у війську допомогла йому зрозуміти, чого він хоче.
Про це повідомляють у військовій частині 3002 ЗТУ НГУ
Микола разом з іншими призовниками кілька місяців тому прибув до 2 Галицької бригади, для проходження строкової служби, склав Присягу та майбутні півтора року проведе у військовій частині 3055, у Рівному. Але саме тут він зрозумів, що професія, яку він відмінно опанував у коледжі – це не справа його життя. Армія – те, що живе в його серці.
«В школі я навчався добре і після неї вступив на навчання у Рожищенський коледж Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій. Коледж я закінчив з відзнакою і в день, коли забрав диплом, мені прийшла повістка», - розповідає Микола Чуйко.
Юнак ніколи не задумувався над службою в армії і для нього це стало
несподіванкою. Хоча дідусь хлопця служив у морському флоті і з теплотою згадував свої роки служби.
«До того моменту, поки я не потрапив сюди, я думав надалі продовжувати навчання за фахом і працювати за ним же. Але після того моменту, як я пішов в армію, я змінив свою думку. Я прийняв рішення здобувати вищу освіту юридичного профілю», - каже хлопець.
Він переконаний, що час в армії – це час проведений з користю: «Часто чув як говорять, що армія – це півтора роки викинутих з життя. Не правда. саме ці півтора року – це час можливостей. Я привився до дисципліни, тут я покращу свою фізичну форму, тут я знайду дуже багато нових друзів та знайомств».
Волинянин вважає, що чоловік з військовим квитком має більші
перспективи.
«На мою думку, у наш час, без військового квитка немає дороги у
подальшому житті для чоловіка. Він відкриває двері у різноманітні
професії. Військовий квиток – це документ, який дозволяє повноцінно
вести повсякденне життя», - розмірковує строковик.
Микола зізнається, що тут, в НГУ, він віднайшов частинку себе.
«Я зовсім все змінив місцями у себе в голові. Я зрозумів, що та професія, яку я здобував, мені зовсім не до душі. Армія – це життєвий досвід, який мені знадобиться. Я зрозумів, що тут є те, що мені подобається, та сама частинка», - резюмує військовослужбовець з Волині.
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Про це повідомляють у військовій частині 3002 ЗТУ НГУ
Микола разом з іншими призовниками кілька місяців тому прибув до 2 Галицької бригади, для проходження строкової служби, склав Присягу та майбутні півтора року проведе у військовій частині 3055, у Рівному. Але саме тут він зрозумів, що професія, яку він відмінно опанував у коледжі – це не справа його життя. Армія – те, що живе в його серці.
«В школі я навчався добре і після неї вступив на навчання у Рожищенський коледж Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій. Коледж я закінчив з відзнакою і в день, коли забрав диплом, мені прийшла повістка», - розповідає Микола Чуйко.
Юнак ніколи не задумувався над службою в армії і для нього це стало
несподіванкою. Хоча дідусь хлопця служив у морському флоті і з теплотою згадував свої роки служби.
«До того моменту, поки я не потрапив сюди, я думав надалі продовжувати навчання за фахом і працювати за ним же. Але після того моменту, як я пішов в армію, я змінив свою думку. Я прийняв рішення здобувати вищу освіту юридичного профілю», - каже хлопець.
Він переконаний, що час в армії – це час проведений з користю: «Часто чув як говорять, що армія – це півтора роки викинутих з життя. Не правда. саме ці півтора року – це час можливостей. Я привився до дисципліни, тут я покращу свою фізичну форму, тут я знайду дуже багато нових друзів та знайомств».
Волинянин вважає, що чоловік з військовим квитком має більші
перспективи.
«На мою думку, у наш час, без військового квитка немає дороги у
подальшому житті для чоловіка. Він відкриває двері у різноманітні
професії. Військовий квиток – це документ, який дозволяє повноцінно
вести повсякденне життя», - розмірковує строковик.
Микола зізнається, що тут, в НГУ, він віднайшов частинку себе.
«Я зовсім все змінив місцями у себе в голові. Я зрозумів, що та професія, яку я здобував, мені зовсім не до душі. Армія – це життєвий досвід, який мені знадобиться. Я зрозумів, що тут є те, що мені подобається, та сама частинка», - резюмує військовослужбовець з Волині.
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