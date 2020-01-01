Чи дотримуються волиняни правил карантину під час відпочинку на Світязі. ВІДЕО





Про перевірки та покарання кореспондентам Тетяна Савош.



"Найбільш часті правопорушення – це відсутність засобів індивідуального захисту, як працівниками закладів торгівлі, так і відпочивальниками", - каже Тетяна Савош.



Вона додає, що штрафні санкції невеликі – від 102 гривень до 450 гривень.



Щотижня заклади торгівлі та відпочинку поблизу Шацьких озер перевіряє група з правоохоронців і фахівців Держпродспоживслужби, каже речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук.



"Поліцейські відвідують заклади, спілкуються з людьми, нагадують, щоб дотримувались дистанції, користувались засобами індивідуального захисту", - каже речниця Нацполіції Волині.



Як розповіли відпочивальники Дмитро, Андрій і Павло, які з компанією уже декілька днів перебувають біля озера, що особливих правил карантину не дотримуються. На пляжі – без маски, в озері теж.



"Бази відпочинку та заклади торгівлі, що працюють поблизу Шацьких озер, перевірятимуть доти, доки діятимуть карантинні обмеження", - каже начальниця відділу Шацького райуправління Тетяна Савош.



Нагадаємо, на початку липня бази відпочинку на території Шацької ОТГ були зачинені.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж літа цього року фахівці районного управління Держпродспоживслужби області склали 54 протоколи про порушення санітарних норм у закладах, що працюють поблизу Шацьких озер.Про перевірки та покарання кореспондентам Суспільного розповіла начальниця відділу Шацького райуправління"Найбільш часті правопорушення – це відсутність засобів індивідуального захисту, як працівниками закладів торгівлі, так і відпочивальниками", - каже Тетяна Савош.Вона додає, що штрафні санкції невеликі – від 102 гривень до 450 гривень.Щотижня заклади торгівлі та відпочинку поблизу Шацьких озер перевіряє група з правоохоронців і фахівців Держпродспоживслужби, каже речниця Нацполіції Волині"Поліцейські відвідують заклади, спілкуються з людьми, нагадують, щоб дотримувались дистанції, користувались засобами індивідуального захисту", - каже речниця Нацполіції Волині.Як розповіли відпочивальники Дмитро, Андрій і Павло, які з компанією уже декілька днів перебувають біля озера, що особливих правил карантину не дотримуються. На пляжі – без маски, в озері теж."Бази відпочинку та заклади торгівлі, що працюють поблизу Шацьких озер, перевірятимуть доти, доки діятимуть карантинні обмеження", - каже начальниця відділу Шацького райуправління Тетяна Савош.Нагадаємо, на початку липня бази відпочинку на території Шацької ОТГ були зачинені.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію