У померлих свиней на Волині не виявили жодної з трьох хвороб, на які були підозри
Сьогодні, 15:06
У Локачинському районі на Волині селяни скаржаться на масове вимирання свиней, зокрема спеціалісти державної ветеринарної лікарні брали зразки на дослідження.
Проте начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області Анатолій Тимофіюк повідомив Інформаційному агентству Волинські Новини, що жодної з трьох хвороб, на які були підозри, лабораторні дослідження не підтвердили.
Нагадаємо, у померлих свиней підозрювали рожу, африканську чуму та пастерельоз. Біоматеріал відправили на дослідження у Волинську обласну лабораторію та науково-дослідний інститут у Київ.
«Дослідження біометріалу нині завершилося. Жодна з хвороб не підтвердилася. По африканській чумі результати були ще у п’ятницю – хвороба не підтвердилася. Наразі проводять дослідження кормів, можливо, вони були отруєні», – зазначив Анатолій Тимофіюк.
Він також повідомив, що нових випадків захворювань не було, однак люди колять здорових свиней, бо вони налякані.
«Ми проводимо серед селян роз’яснювальну роботу та збираємо інформацію щодо ймовірних захворювань у свиней», – резюмував посадовець.
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Проте начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області Анатолій Тимофіюк повідомив Інформаційному агентству Волинські Новини, що жодної з трьох хвороб, на які були підозри, лабораторні дослідження не підтвердили.
Нагадаємо, у померлих свиней підозрювали рожу, африканську чуму та пастерельоз. Біоматеріал відправили на дослідження у Волинську обласну лабораторію та науково-дослідний інститут у Київ.
«Дослідження біометріалу нині завершилося. Жодна з хвороб не підтвердилася. По африканській чумі результати були ще у п’ятницю – хвороба не підтвердилася. Наразі проводять дослідження кормів, можливо, вони були отруєні», – зазначив Анатолій Тимофіюк.
Він також повідомив, що нових випадків захворювань не було, однак люди колять здорових свиней, бо вони налякані.
«Ми проводимо серед селян роз’яснювальну роботу та збираємо інформацію щодо ймовірних захворювань у свиней», – резюмував посадовець.
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