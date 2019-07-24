В Італії уже за 2 євро продаватимуть будинки





Планують продати 15 будівель. Робиться це для того, щоб залучити в місто нових жителів, - пише



До цього будинки розпродавалися за один євро, і ця акція мала небувалий успіх.



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"Перший етап, коли житло продавалося за ціною в один євро, був вкрай успішним, другий як би знаменує собою рух вперед", - підкреслив мер Самбуки Джузеппе Качіоппо.



До продажу хочуть представити 15 будівель. Покупцеві після покупки доведеться будівлю реставрувати за свій рахунок. Також нові мешканці містечка повинні внести до місцевого бюджету депозит в розмірі п'яти тисяч євро. Цю суму повернуть після закінчення ремонтних робіт.



Розпродаж будинків по два євро почнеться, як тільки будуть зняті обмеження на пересування між країнами, введені через пандемію коронавірусної інфекції.



Нагадаємо, що раніше в італійській комуні Бізачча почали розпродавати історичні будівлі всього за один євро. На продаж було виставлено 90 будинків.





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