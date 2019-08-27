Україна перетвориться на тропіки, дощі та паводки стануть звичною справою





Про це у інтерв’ю Михайло Хорєв.



"Ми вже це спостерігали минулого року в осінньо-зимовий період, коли було тепло і не було опадів. Весна цьогоріч була суха. Дощі пішли у другій половині травня-червні. Причому, які дощі пішли – тропічні! – не нагадує тропічну історію? Це як в Індії, умовно кажучи, коли півроку сухо, а потом декілька місяців ідуть дощі", - сказав Михайло Хорєв.



Зміну клімату та гідрологічні умови врахують в національному плані управління ризиками переконує Михайло Хорєв.



"Плануємо комплексно вирішити це питання, але після того, як матимемо чіткий план управління ризиками. Це фактично діагноз: що, де і як може відбутися. Є загальні, загальноєвропейські й світові прогнози про те, що зміщуються наразі кліматичні пояси. Добре, що європейці ніколи не роблять тільки для себе і Україну ніколи не відділяють. Наша країна зазвичай – біла пляма, але якщо вони роблять стратегічні речі, то й нас завжди туди включають", - зазначив урядовець.



До слова, з поміж факторів, які найактивніше впливають на вологозапас і родючість ґрунтів, наповнення колодязів у селах, водність річок і джерел у посушливий літньо-осінній період - є ґрунтові води. Останній рік за посушливістю не має аналогу за 120-140 років гідрометеоспостережень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Інтенсивність опадів в Україні буде зростати, а клімат буде дуже схожий на тропічний.Про це у інтерв’ю GreenPost розповів заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів"Ми вже це спостерігали минулого року в осінньо-зимовий період, коли було тепло і не було опадів. Весна цьогоріч була суха. Дощі пішли у другій половині травня-червні. Причому, які дощі пішли – тропічні! – не нагадує тропічну історію? Це як в Індії, умовно кажучи, коли півроку сухо, а потом декілька місяців ідуть дощі", - сказав Михайло Хорєв.Зміну клімату та гідрологічні умови врахують в національному плані управління ризиками переконує Михайло Хорєв."Плануємо комплексно вирішити це питання, але після того, як матимемо чіткий план управління ризиками. Це фактично діагноз: що, де і як може відбутися. Є загальні, загальноєвропейські й світові прогнози про те, що зміщуються наразі кліматичні пояси. Добре, що європейці ніколи не роблять тільки для себе і Україну ніколи не відділяють. Наша країна зазвичай – біла пляма, але якщо вони роблять стратегічні речі, то й нас завжди туди включають", - зазначив урядовець.До слова, з поміж факторів, які найактивніше впливають на вологозапас і родючість ґрунтів, наповнення колодязів у селах, водність річок і джерел у посушливий літньо-осінній період - є ґрунтові води. Останній рік за посушливістю не має аналогу за 120-140 років гідрометеоспостережень.

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