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Україна перетвориться на тропіки, дощі та паводки стануть звичною справою

Україна перетвориться на тропіки, дощі та паводки стануть звичною справою
Інтенсивність опадів в Україні буде зростати, а клімат буде дуже схожий на тропічний.

Про це у інтерв’ю GreenPost розповів заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Михайло Хорєв.

"Ми вже це спостерігали минулого року в осінньо-зимовий період, коли було тепло і не було опадів. Весна цьогоріч була суха. Дощі пішли у другій половині травня-червні. Причому, які дощі пішли – тропічні! – не нагадує тропічну історію? Це як в Індії, умовно кажучи, коли півроку сухо, а потом декілька місяців ідуть дощі", - сказав Михайло Хорєв.

Зміну клімату та гідрологічні умови врахують в національному плані управління ризиками переконує Михайло Хорєв.

"Плануємо комплексно вирішити це питання, але після того, як матимемо чіткий план управління ризиками. Це фактично діагноз: що, де і як може відбутися. Є загальні, загальноєвропейські й світові прогнози про те, що зміщуються наразі кліматичні пояси. Добре, що європейці ніколи не роблять тільки для себе і Україну ніколи не відділяють. Наша країна зазвичай – біла пляма, але якщо вони роблять стратегічні речі, то й нас завжди туди включають", - зазначив урядовець.

До слова, з поміж факторів, які найактивніше впливають на вологозапас і родючість ґрунтів, наповнення колодязів у селах, водність річок і джерел у посушливий літньо-осінній період - є ґрунтові води. Останній рік за посушливістю не має аналогу за 120-140 років гідрометеоспостережень.

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Теги: клімат, паводки, тропічний клімат
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