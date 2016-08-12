Російська ФСБ завербувала співробітницю ОДА на Херсонщині





Про це інформує



Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що громадянку України завербував співробітник ФСБ РФ під час перебування на тимчасово окупованій території АР Крим у 2015 році.



Вона отримала завдання збирати розвідувальну інформацію про військові об'єкти та співробітників СБУ. Жінка також мала вивчати суспільно-політичну обстановку у південному регіоні нашої країни, передавати дані про діяльність місцевих органів державної влади і управління, неурядових міжнародних фондів та організацій, а також окремих лояльних до РФ політичних та громадських діячів.



Для виконання розвідувальних завдань ФСБ колишня чиновниця залучила інших проросійсько налаштованих мешканців Херсону. Передачу розвідувальних даних вона здійснювала через заздалегідь обумовлені з куратором канали електронного зв’язку, а також під час особистих виїздів на тимчасово анексовану територію Криму та в Москву.



Наразі тривають невідкладні слідчі дії за місцями проживання членів агентурної мережі. Під час обшуків правоохоронці виявили докази їх причетності до проведення розвідувальної діяльності на шкоду інтересам України, зокрема, засоби зв'язку, комп'ютерну техніку та електронні накопичувачі інформації, на яких обробляли розвідувальні дані. Також виявили російські агітаційні матеріали та російські рублі.



Наразі керівника агентурної мережі ФСБ РФ затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі СБУ підготували жінці підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, та обрання міри запобіжного заходу.



Процесуальний статус інших учасників мережі визначать за результатами завершення слідчих дій.



Заходи із викриття та припинення протиправної діяльності на шкоду державній безпеці України здійснюють під процесуальним керівництвом органів прокуратури Херсонської області.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Контррозвідники Служби безпеки України припинили діяльність агентурної мережі ФСБ РФ, яка діяла на території Херсонської області під керівництвом колишньої співробітниці облдержадміністрації.Про це інформує пресцентр СБУ Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що громадянку України завербував співробітник ФСБ РФ під час перебування на тимчасово окупованій території АР Крим у 2015 році.Вона отримала завдання збирати розвідувальну інформацію про військові об'єкти та співробітників СБУ. Жінка також мала вивчати суспільно-політичну обстановку у південному регіоні нашої країни, передавати дані про діяльність місцевих органів державної влади і управління, неурядових міжнародних фондів та організацій, а також окремих лояльних до РФ політичних та громадських діячів.Для виконання розвідувальних завдань ФСБ колишня чиновниця залучила інших проросійсько налаштованих мешканців Херсону. Передачу розвідувальних даних вона здійснювала через заздалегідь обумовлені з куратором канали електронного зв’язку, а також під час особистих виїздів на тимчасово анексовану територію Криму та в Москву.Наразі тривають невідкладні слідчі дії за місцями проживання членів агентурної мережі. Під час обшуків правоохоронці виявили докази їх причетності до проведення розвідувальної діяльності на шкоду інтересам України, зокрема, засоби зв'язку, комп'ютерну техніку та електронні накопичувачі інформації, на яких обробляли розвідувальні дані. Також виявили російські агітаційні матеріали та російські рублі.Наразі керівника агентурної мережі ФСБ РФ затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі СБУ підготували жінці підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, та обрання міри запобіжного заходу.Процесуальний статус інших учасників мережі визначать за результатами завершення слідчих дій.Заходи із викриття та припинення протиправної діяльності на шкоду державній безпеці України здійснюють під процесуальним керівництвом органів прокуратури Херсонської області.

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