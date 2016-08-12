вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Російська ФСБ завербувала співробітницю ОДА на Херсонщині

Російська ФСБ завербувала співробітницю ОДА на Херсонщині
Контррозвідники Служби безпеки України припинили діяльність агентурної мережі ФСБ РФ, яка діяла на території Херсонської області під керівництвом колишньої співробітниці облдержадміністрації.

Про це інформує пресцентр СБУ.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що громадянку України завербував співробітник ФСБ РФ під час перебування на тимчасово окупованій території АР Крим у 2015 році.

Вона отримала завдання збирати розвідувальну інформацію про військові об'єкти та співробітників СБУ. Жінка також мала вивчати суспільно-політичну обстановку у південному регіоні нашої країни, передавати дані про діяльність місцевих органів державної влади і управління, неурядових міжнародних фондів та організацій, а також окремих лояльних до РФ політичних та громадських діячів.

Для виконання розвідувальних завдань ФСБ колишня чиновниця залучила інших проросійсько налаштованих мешканців Херсону. Передачу розвідувальних даних вона здійснювала через заздалегідь обумовлені з куратором канали електронного зв’язку, а також під час особистих виїздів на тимчасово анексовану територію Криму та в Москву.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії за місцями проживання членів агентурної мережі. Під час обшуків правоохоронці виявили докази їх причетності до проведення розвідувальної діяльності на шкоду інтересам України, зокрема, засоби зв'язку, комп'ютерну техніку та електронні накопичувачі інформації, на яких обробляли розвідувальні дані. Також виявили російські агітаційні матеріали та російські рублі.

Наразі керівника агентурної мережі ФСБ РФ затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі СБУ підготували жінці підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, та обрання міри запобіжного заходу.

Процесуальний статус інших учасників мережі визначать за результатами завершення слідчих дій.

Заходи із викриття та припинення протиправної діяльності на шкоду державній безпеці України здійснюють під процесуальним керівництвом органів прокуратури Херсонської області.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: СБУ, ФСБ, завербована, ОДА
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьк святкуватиме День міста два дні
На Волині за три дні різко зросла завантаженість «коронавірусних» ліжок в лікарнях
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Російська ФСБ завербувала співробітницю ОДА на Херсонщині
Сьогодні, 05:47
Україна перетвориться на тропіки, дощі та паводки стануть звичною справою
Сьогодні, 04:07
Волонтерів просять допомогти порахувати безпритульних собак у Луцьку
Сьогодні, 03:37
Японія вирощуватиме ліс, щоб використовувати його як паливо для електростанцій
Сьогодні, 02:12
«Нафтогаз України» хоче стягнути з ДКП «Луцьктепло» 62 мільйони гривень боргу
Сьогодні, 01:35
Схожі новини
Гунчик прокоментував вчорашній інцидент з гранатою Гунчик прокоментував вчорашній інцидент з гранатою
12 серпень, 2016, 16:37
До Волинської ОДА принесли вибухівку До Волинської ОДА принесли вибухівку
11 серпень, 2016, 19:06
СБУ у Волинській області попереджає про активізацію російських спецслужб СБУ у Волинській області попереджає про активізацію російських спецслужб
13 червень, 2016, 10:16
Головний митник Волині звернувся до керівництва області та правоохоронців, аби вони забезпечили порядок Головний митник Волині звернувся до керівництва області та правоохоронців, аби вони забезпечили порядок
25 квітень, 2016, 16:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Російська ФСБ завербувала співробітницю ОДА на Херсонщині
Сьогодні, 05:47
 0
Україна перетвориться на тропіки, дощі та паводки стануть звичною справою
Сьогодні, 04:07
 0
Волонтерів просять допомогти порахувати безпритульних собак у Луцьку
Сьогодні, 03:37
 0
Японія вирощуватиме ліс, щоб використовувати його як паливо для електростанцій
Сьогодні, 02:12
 0
«Нафтогаз України» хоче стягнути з ДКП «Луцьктепло» 62 мільйони гривень боргу
Сьогодні, 01:35
 0
Медіа
відео
1/8