У крові – 6 проміле алкоголю: п'янючий водій легковика врізався в пасажирський автобус на Рівненщині. ФОТО





Інцидент трапився вчора, 20 серпня, після обіу,



Під час освідування всі стрілки драгера показали вгору, в крові 58-річного водія вміст алкоголю перевищував 6 проміле, що стало підставою для складання на керманича протоколу за ст. 130 (керування в стані сп'яніння). Згідно з технічними характеристиками, більше прилад показати не здатен.



Також на водія, який не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не реагував на її зміни, не вибрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого виїхав на зустрічний бік дороги та здійснив зіткнення з автобусом Van Hool Altano, склали протокол ст. 124 (скоєння ДТП). Окрім транспортних засобів, він пошкодив ще й відбійник протяжністю 37, 4 метри.



Автомобіль порушника забрали на арештмайданчик.



На щастя, в ДТП ніхто не постраждав.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу міста Дубно в пасажирський автобус врізався автомобіль марки Ford Orion, водій якого був в сильному алкогольному сп'янінні.Інцидент трапився вчора, 20 серпня, після обіу, пише патрульна поліція у Рівненській області.Під час освідування всі стрілки драгера показали вгору, в крові 58-річного водія вміст алкоголю перевищував 6 проміле, що стало підставою для складання на керманича протоколу за ст. 130 (керування в стані сп'яніння). Згідно з технічними характеристиками, більше прилад показати не здатен.Також на водія, який не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не реагував на її зміни, не вибрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого виїхав на зустрічний бік дороги та здійснив зіткнення з автобусом Van Hool Altano, склали протокол ст. 124 (скоєння ДТП). Окрім транспортних засобів, він пошкодив ще й відбійник протяжністю 37, 4 метри.Автомобіль порушника забрали на арештмайданчик.На щастя, в ДТП ніхто не постраждав.

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