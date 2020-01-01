Дубль «Волині» гратиме в Другій лізі разом з «Карпатами»





Всі команди будуть розбиті на дві групи за територіальним принципом, - пише



14 клубів зіграють в Групі А, 13 - в Групі Б. Склад учасників Другої ліги поповнили - Дніпро (Черкаси), Яруд (Мауріполь), ФК Чернігів, Перемога (Дніпро), Епіцентр (Дунаївці), Рубікон (Київ), Карпати (Галич ), Метал (Харків) і Карпати (Львів). А також - ФК Калуш, який отримав атестат на виступ в третьому за значущістю дивізіоні.



Також в новому сезоні Другої ліги зіграють: Буковина (Чернівці), Кривбас (Кривий Ріг), Реал Фарма (Одеса), Нива (Вінниця), Енергія (Нова Каховка), Черкащина (Черкаси), Металург (Запоріжжя), Діназ (Вишгород) , ФК Нікополь, Таврія-Сімферополь (Херсон), Подолье (Хмельницкий), Николаев-2, ФК Ужгород, Чайка (Петропавлівська Борщагівка), Оболонь-2 (Буча), Волинь-2 (Луцьк), Балкани (Зоря).



Раніше повідомлялося, що в наступному сезоні Першої ліги зіграють 16 команд, а не 18, як планувалося раніше.



Попередній розіграш Другої ліги був завершений достроково. У класі підвищилися Кристал (Херсон), Альянс (Долина), Верес (Рівне), ВПК-Агро (Магдалинівка), Нива (Тернопіль) та Поліссі (Житомир).



"Волинь-2" гратиме у групі А разом із

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У чемпіонаті України другої ліги сезону 2020/2021 за поточним станом визначилися 27 учасників. Серед учасників третього за силою футбольного дивізіону гратиме і "Волинь-2".Всі команди будуть розбиті на дві групи за територіальним принципом, - пише SportArena 14 клубів зіграють в Групі А, 13 - в Групі Б. Склад учасників Другої ліги поповнили - Дніпро (Черкаси), Яруд (Мауріполь), ФК Чернігів, Перемога (Дніпро), Епіцентр (Дунаївці), Рубікон (Київ), Карпати (Галич ), Метал (Харків) і Карпати (Львів). А також - ФК Калуш, який отримав атестат на виступ в третьому за значущістю дивізіоні.Також в новому сезоні Другої ліги зіграють: Буковина (Чернівці), Кривбас (Кривий Ріг), Реал Фарма (Одеса), Нива (Вінниця), Енергія (Нова Каховка), Черкащина (Черкаси), Металург (Запоріжжя), Діназ (Вишгород) , ФК Нікополь, Таврія-Сімферополь (Херсон), Подолье (Хмельницкий), Николаев-2, ФК Ужгород, Чайка (Петропавлівська Борщагівка), Оболонь-2 (Буча), Волинь-2 (Луцьк), Балкани (Зоря).Раніше повідомлялося, що в наступному сезоні Першої ліги зіграють 16 команд, а не 18, як планувалося раніше.Попередній розіграш Другої ліги був завершений достроково. У класі підвищилися Кристал (Херсон), Альянс (Долина), Верес (Рівне), ВПК-Агро (Магдалинівка), Нива (Тернопіль) та Поліссі (Житомир)."Волинь-2" гратиме у групі А разом із

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