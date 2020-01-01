У луцькому училищі двом дітям учасників АТО відмовили у пільговому вступі. ВІДЕО





Про це Інна Пасюта.



Інна Пасюта була відповідальною секретаркою приймальної комісії в училищі. Розповіла: списки з учнями, які вона оприлюднила, керівництво навчального закладу зняло. З її слів, дітей, які мали б пройти поза конкурсом, перемістили в резерв. Після цього її відсторонили від посади відповідального секретаря.



"Дітям осіб, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", надане таке право і вони зараховуються поза конкурсом", - каже Інна Пасюта.



Звернулася за підтримкою до Спілки воїнів АТО Волині. Керівник міської організації Олег Кобилинський говорить: це – діти пільгової категорії, права яких ветеранська організація буде відстоювати. Громадська організація буде звертатися за допомогою у вирішенні цього питання до голови облдержадміністрації.



Директор Луцького вищого професійного училища і за сумісництвом голова приймальної комісії Володимир Романюк розповів, що діти учасників бойових дій не мають права вступу до навчального закладу поза конкурсом. Це право мають діти-сироти, які мають інвалідність та діти загиблих учасників бойових дій. Каже: такі правила прийому і тому списки дітей, які проходять, змінили.



За коментарем Суспільне звернулося в обласне управління освіти. Освітяни кажуть: дирекція навчального закладу самостійно розробляє правила вступу до конкретного закладу освіти, які погоджуються з обласним управлінням освіти і науки.



"Там всі пільги прописані, що стосується дітей АТОвців, першочергового права вступу вони не мають", - каже заступник начальника обласного управління освіти, науки і молоді Олександр Ткачук.



Як розповіла заступниця голови приймальної комісії Алла Тортина, діти, які нині в резерві у списку вступників, мають шанс навчатися. Це стане можливим, коли вступники з вищим рейтингом заберуть свої документи й відмовляться навчатися.



Нагадаємо, з 13 серпня розпочався прийом документів в університетах від випускників коледжів, училищ, технікумів на бакалаврат. Ці абітурієнти подають документи у паперовій формі.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двом дітям учасників АТО відмовили у пільговому вступі до Луцького вищого професійного училища.Про це Суспільному розповіла звільнена секретарка приймальної комісіїІнна Пасюта була відповідальною секретаркою приймальної комісії в училищі. Розповіла: списки з учнями, які вона оприлюднила, керівництво навчального закладу зняло. З її слів, дітей, які мали б пройти поза конкурсом, перемістили в резерв. Після цього її відсторонили від посади відповідального секретаря."Дітям осіб, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", надане таке право і вони зараховуються поза конкурсом", - каже Інна Пасюта.Звернулася за підтримкою до Спілки воїнів АТО Волині. Керівник міської організаціїговорить: це – діти пільгової категорії, права яких ветеранська організація буде відстоювати. Громадська організація буде звертатися за допомогою у вирішенні цього питання до голови облдержадміністрації.Директор Луцького вищого професійного училища і за сумісництвом голова приймальної комісіїрозповів, що діти учасників бойових дій не мають права вступу до навчального закладу поза конкурсом. Це право мають діти-сироти, які мають інвалідність та діти загиблих учасників бойових дій. Каже: такі правила прийому і тому списки дітей, які проходять, змінили.За коментарем Суспільне звернулося в обласне управління освіти. Освітяни кажуть: дирекція навчального закладу самостійно розробляє правила вступу до конкретного закладу освіти, які погоджуються з обласним управлінням освіти і науки."Там всі пільги прописані, що стосується дітей АТОвців, першочергового права вступу вони не мають", - каже заступник начальника обласного управління освіти, науки і молодіЯк розповіла заступниця голови приймальної комісії, діти, які нині в резерві у списку вступників, мають шанс навчатися. Це стане можливим, коли вступники з вищим рейтингом заберуть свої документи й відмовляться навчатися.Нагадаємо, з 13 серпня розпочався прийом документів в університетах від випускників коледжів, училищ, технікумів на бакалаврат. Ці абітурієнти подають документи у паперовій формі.

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