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У центральному парку Луцька демонтовували старі атракціони. ФОТО

У центральному парку Луцька демонтовували старі атракціони. ФОТО
У Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки у Луцьку демонтовували старі непрацюючі атракціони.

Про це повідомляє ІА Конкурент, посилаючись на повідомлення у соцмережах підприємця Павла Цапюка.

"Просто підрядник нарешті демонтовує два давно непрацюючі атракціони, списані за рішенням експертизи та згідно рішення міської ради.
А хочете такі ж човники, але нові? То підтвердіть своє бажання схвальним коментарем чи люксиком! Як не знайдемо де нові купити – спробуємо замовити новий проект і створити з нуля", – написав лучанин.

У центральному парку Луцька демонтовували старі атракціони. ФОТО
У центральному парку Луцька демонтовували старі атракціони. ФОТО
У центральному парку Луцька демонтовували старі атракціони. ФОТО

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Теги: Луцьк, парк, демонтаж
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