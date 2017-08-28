У центральному парку Луцька демонтовували старі атракціони. ФОТО





Про це повідомляє Павла Цапюка.



"Просто підрядник нарешті демонтовує два давно непрацюючі атракціони, списані за рішенням експертизи та згідно рішення міської ради.

А хочете такі ж човники, але нові? То підтвердіть своє бажання схвальним коментарем чи люксиком! Як не знайдемо де нові купити – спробуємо замовити новий проект і створити з нуля", – написав лучанин.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки у Луцьку демонтовували старі непрацюючі атракціони.Про це повідомляє ІА Конкурент , посилаючись на повідомлення у соцмережах підприємця"Просто підрядник нарешті демонтовує два давно непрацюючі атракціони, списані за рішенням експертизи та згідно рішення міської ради.А хочете такі ж човники, але нові? То підтвердіть своє бажання схвальним коментарем чи люксиком! Як не знайдемо де нові купити – спробуємо замовити новий проект і створити з нуля", – написав лучанин.

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