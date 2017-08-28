У центральному парку Луцька демонтовували старі атракціони. ФОТО
Сьогодні, 22:17
У Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки у Луцьку демонтовували старі непрацюючі атракціони.
Про це повідомляє ІА Конкурент, посилаючись на повідомлення у соцмережах підприємця Павла Цапюка.
"Просто підрядник нарешті демонтовує два давно непрацюючі атракціони, списані за рішенням експертизи та згідно рішення міської ради.
А хочете такі ж човники, але нові? То підтвердіть своє бажання схвальним коментарем чи люксиком! Як не знайдемо де нові купити – спробуємо замовити новий проект і створити з нуля", – написав лучанин.
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Про це повідомляє ІА Конкурент, посилаючись на повідомлення у соцмережах підприємця Павла Цапюка.
"Просто підрядник нарешті демонтовує два давно непрацюючі атракціони, списані за рішенням експертизи та згідно рішення міської ради.
А хочете такі ж човники, але нові? То підтвердіть своє бажання схвальним коментарем чи люксиком! Як не знайдемо де нові купити – спробуємо замовити новий проект і створити з нуля", – написав лучанин.
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