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У Ковелі мотоцикліст не впорався з керуванням і вилетів на тротуар. ВІДЕО

У Ковелі мотоцикліст не впорався з керуванням і вилетів на тротуар. ВІДЕО
В ніч з п’ятниці на суботу в Ковелі на перехресті вулиць Незалежності, Володимирська та Сагайдачного трапилася дорожньо-транспортна пригода.

За словами свідків, які повідомили редакцію Ковель media про ДТП, чоловік на мотоциклі не «вписався» у поворот і вилетів на тротуар біля Воскресенського собору.

Про подробиці аварії та стан потерпілого наразі не відомо.


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Теги: Ковель, аварія, мотоцикліст
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Сьогодні, 12:26
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