У Ковелі мотоцикліст не впорався з керуванням і вилетів на тротуар. ВІДЕО





За словами свідків, які повідомили редакцію



Про подробиці аварії та стан потерпілого наразі не відомо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В ніч з п’ятниці на суботу в Ковелі на перехресті вулиць Незалежності, Володимирська та Сагайдачного трапилася дорожньо-транспортна пригода.За словами свідків, які повідомили редакцію Ковель media про ДТП, чоловік на мотоциклі не «вписався» у поворот і вилетів на тротуар біля Воскресенського собору.Про подробиці аварії та стан потерпілого наразі не відомо.

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