У Ковелі мотоцикліст не впорався з керуванням і вилетів на тротуар. ВІДЕО
Сьогодні, 12:26
В ніч з п’ятниці на суботу в Ковелі на перехресті вулиць Незалежності, Володимирська та Сагайдачного трапилася дорожньо-транспортна пригода.
За словами свідків, які повідомили редакцію Ковель media про ДТП, чоловік на мотоциклі не «вписався» у поворот і вилетів на тротуар біля Воскресенського собору.
Про подробиці аварії та стан потерпілого наразі не відомо.
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За словами свідків, які повідомили редакцію Ковель media про ДТП, чоловік на мотоциклі не «вписався» у поворот і вилетів на тротуар біля Воскресенського собору.
Про подробиці аварії та стан потерпілого наразі не відомо.
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