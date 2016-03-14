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На дорозі Луцьк-Львів патрульні спіймали водія, який втретє за рік сів п'яним за кермо

На дорозі Луцьк-Львів патрульні спіймали водія, який втретє за рік сів п'яним за кермо
На автодорозі Н-17 (Львів-Радехів-Луцьк) патрульні зупинили чоловіка, який втретє за рік сів за кермо нетверезим.

Про це інформує патрульна поліція Волинської області.

У суботу, 22 серпня, опівдні на автодорозі Н-17 (Львів-Радехів-Луцьк) у селі Сільце патрульні зафіксували перевищення швидкості автомобілем AUDI A6 на іноземній реєстрації та зупинили його.

Під час спілкування з водієм транспортного засобу інспектори помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Надалі при перевірці документів, правоохоронці правопорядку встановили, що 38-річного кермувальника уже двічі протягом року притягували до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом в стані сп’яніння та позбавили права керування.

І на цей раз результат огляду на стан сп’яніння був позитивним.

У підсумку, на чоловіка склали адмінматеріали за ч. 3 ст. 130 (Третє протягом року керування у стані сп’яніння) за ч. 4 ст. 126 (Керування особою, позбавленою такого права) та ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) КУпАП.

Від керування керманича відсторонили.

На дорозі Луцьк-Львів патрульні спіймали водія, який втретє за рік сів п'яним за кермо

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Теги: поліція, п'яний водій, перевищення швидкості, протокол
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