На дорозі Луцьк-Львів патрульні спіймали водія, який втретє за рік сів п'яним за кермо





Про це інформує



У суботу, 22 серпня, опівдні на автодорозі Н-17 (Львів-Радехів-Луцьк) у селі Сільце патрульні зафіксували перевищення швидкості автомобілем AUDI A6 на іноземній реєстрації та зупинили його.



Під час спілкування з водієм транспортного засобу інспектори помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння.



Надалі при перевірці документів, правоохоронці правопорядку встановили, що 38-річного кермувальника уже двічі протягом року притягували до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом в стані сп’яніння та позбавили права керування.



І на цей раз результат огляду на стан сп’яніння був позитивним.



У підсумку, на чоловіка склали адмінматеріали за ч. 3 ст. 130 (Третє протягом року керування у стані сп’яніння) за ч. 4 ст. 126 (Керування особою, позбавленою такого права) та ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) КУпАП.



Від керування керманича відсторонили.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі Н-17 (Львів-Радехів-Луцьк) патрульні зупинили чоловіка, який втретє за рік сів за кермо нетверезим.Про це інформує патрульна поліція Волинської області У суботу, 22 серпня, опівдні на автодорозі Н-17 (Львів-Радехів-Луцьк) у селі Сільце патрульні зафіксували перевищення швидкості автомобілем AUDI A6 на іноземній реєстрації та зупинили його.Під час спілкування з водієм транспортного засобу інспектори помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння.Надалі при перевірці документів, правоохоронці правопорядку встановили, що 38-річного кермувальника уже двічі протягом року притягували до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом в стані сп’яніння та позбавили права керування.І на цей раз результат огляду на стан сп’яніння був позитивним.У підсумку, на чоловіка склали адмінматеріали за ч. 3 ст. 130 (Третє протягом року керування у стані сп’яніння) за ч. 4 ст. 126 (Керування особою, позбавленою такого права) та ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) КУпАП.Від керування керманича відсторонили.

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