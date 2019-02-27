На Волині жінка пробачила колишнього чоловіка, який душив її у суді





Про це інформує



В обвинувальному акті йдеться, що об 11 годині 17 травня 2019 року у приміщенні Ковельського міськрайсуду під час сварки обвинувачений схопив жінку обома руками за шию і почав душити.



За даними судово-медичної експертизи, 36-річна потерпіла отримала легкі тілесні ушкодження «у вигляді здавлення м’яких тканин шиї, гострого посттравматичного фаринголарингіту».



Поліція відкрила кримінальне провадження.



У судовому засіданні 17 серпня 2020 року адвокат потерпілої просив звільнити обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв’язку із примиренням. Чоловік попросив суд теж саме, мовляв він примирився з колишньої дружиною і вона відмовилась від будь-яких претензій до нього.



Суд звільнив ковельчанина від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням, провадження – закрив, а цивільний позов потерпілої залишив без розгляду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельський міськрайонний суд розглянув кримінальне провадження відносно 38-річного приватного підприємця з Ковеля, якого місцева прокуратура звинувачувала в тому, що він душив свою колишню дружину.Про це інформує Ковель медіа В обвинувальному акті йдеться, що об 11 годині 17 травня 2019 року у приміщенні Ковельського міськрайсуду під час сварки обвинувачений схопив жінку обома руками за шию і почав душити.За даними судово-медичної експертизи, 36-річна потерпіла отримала легкі тілесні ушкодження «у вигляді здавлення м’яких тканин шиї, гострого посттравматичного фаринголарингіту».Поліція відкрила кримінальне провадження.У судовому засіданні 17 серпня 2020 року адвокат потерпілої просив звільнити обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв’язку із примиренням. Чоловік попросив суд теж саме, мовляв він примирився з колишньої дружиною і вона відмовилась від будь-яких претензій до нього.Суд звільнив ковельчанина від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням, провадження – закрив, а цивільний позов потерпілої залишив без розгляду.

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