На Волині жінка пробачила колишнього чоловіка, який душив її у суді
Сьогодні, 00:37
Ковельський міськрайонний суд розглянув кримінальне провадження відносно 38-річного приватного підприємця з Ковеля, якого місцева прокуратура звинувачувала в тому, що він душив свою колишню дружину.
Про це інформує Ковель медіа.
В обвинувальному акті йдеться, що об 11 годині 17 травня 2019 року у приміщенні Ковельського міськрайсуду під час сварки обвинувачений схопив жінку обома руками за шию і почав душити.
За даними судово-медичної експертизи, 36-річна потерпіла отримала легкі тілесні ушкодження «у вигляді здавлення м’яких тканин шиї, гострого посттравматичного фаринголарингіту».
Поліція відкрила кримінальне провадження.
У судовому засіданні 17 серпня 2020 року адвокат потерпілої просив звільнити обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв’язку із примиренням. Чоловік попросив суд теж саме, мовляв він примирився з колишньої дружиною і вона відмовилась від будь-яких претензій до нього.
Суд звільнив ковельчанина від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням, провадження – закрив, а цивільний позов потерпілої залишив без розгляду.
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Про це інформує Ковель медіа.
В обвинувальному акті йдеться, що об 11 годині 17 травня 2019 року у приміщенні Ковельського міськрайсуду під час сварки обвинувачений схопив жінку обома руками за шию і почав душити.
За даними судово-медичної експертизи, 36-річна потерпіла отримала легкі тілесні ушкодження «у вигляді здавлення м’яких тканин шиї, гострого посттравматичного фаринголарингіту».
Поліція відкрила кримінальне провадження.
У судовому засіданні 17 серпня 2020 року адвокат потерпілої просив звільнити обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв’язку із примиренням. Чоловік попросив суд теж саме, мовляв він примирився з колишньої дружиною і вона відмовилась від будь-яких претензій до нього.
Суд звільнив ковельчанина від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням, провадження – закрив, а цивільний позов потерпілої залишив без розгляду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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