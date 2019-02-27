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На Волині жінка пробачила колишнього чоловіка, який душив її у суді

На Волині жінка пробачила колишнього чоловіка, який душив її у суді
Ковельський міськрайонний суд розглянув кримінальне провадження відносно 38-річного приватного підприємця з Ковеля, якого місцева прокуратура звинувачувала в тому, що він душив свою колишню дружину.

Про це інформує Ковель медіа.

В обвинувальному акті йдеться, що об 11 годині 17 травня 2019 року у приміщенні Ковельського міськрайсуду під час сварки обвинувачений схопив жінку обома руками за шию і почав душити.

За даними судово-медичної експертизи, 36-річна потерпіла отримала легкі тілесні ушкодження «у вигляді здавлення м’яких тканин шиї, гострого посттравматичного фаринголарингіту».

Поліція відкрила кримінальне провадження.

У судовому засіданні 17 серпня 2020 року адвокат потерпілої просив звільнити обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв’язку із примиренням. Чоловік попросив суд теж саме, мовляв він примирився з колишньої дружиною і вона відмовилась від будь-яких претензій до нього.

Суд звільнив ковельчанина від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням, провадження – закрив, а цивільний позов потерпілої залишив без розгляду.

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Теги: суд, Ковель, підприємець, душив, конфлікт
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