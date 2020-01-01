У МОЗ розповіли, що робити, якщо одна дитина з класу захворіла на Covid-19

Максим Степанов повідомив, що робити, якщо одна дитина у класі заразилась коронавірусною інфекцією.



Про це він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1",



Міністр розказав про алгоритм дій, якщо у дитини під час занять у школі з’явились симптоми, схожі на коронавірус.



"Якщо у дитини виявили відповідні симптоми, то дитину відводять в окреме приміщення, одягають на неї маску (наприклад, діти 1-4 класів не носять маски у школі - ред.), телефонують батькам. Якщо є потреба викликають швидку допомогу, або мобільну бригаду, щоб зробити тестування і підтвердити чи не підтвердити covid-19. Потім вже або дитина йде додому, на самоізоляцію. Якщо у неї стан середньої важкості, то до лікарні", - розповів Степанов.



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За його словами, після підтвердження зараження коронавірусом на самоізоляцію йде увесь клас.



"Одразу після підтвердження коронавірусу з класом починає працювати епідеміолог, який відправляє увесь клас на самоізоляцію. Зрозуміло, що контактними особами є клас. Це вже рішення ухвалює виключно епідеміолог", - зазначив міністр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністр охорони здоров’я Україниповідомив, що робити, якщо одна дитина у класі заразилась коронавірусною інфекцією.Про це він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1", повідомляє "ТСН".Міністр розказав про алгоритм дій, якщо у дитини під час занять у школі з’явились симптоми, схожі на коронавірус."Якщо у дитини виявили відповідні симптоми, то дитину відводять в окреме приміщення, одягають на неї маску (наприклад, діти 1-4 класів не носять маски у школі - ред.), телефонують батькам. Якщо є потреба викликають швидку допомогу, або мобільну бригаду, щоб зробити тестування і підтвердити чи не підтвердити covid-19. Потім вже або дитина йде додому, на самоізоляцію. Якщо у неї стан середньої важкості, то до лікарні", - розповів Степанов.За його словами, після підтвердження зараження коронавірусом на самоізоляцію йде увесь клас."Одразу після підтвердження коронавірусу з класом починає працювати епідеміолог, який відправляє увесь клас на самоізоляцію. Зрозуміло, що контактними особами є клас. Це вже рішення ухвалює виключно епідеміолог", - зазначив міністр.

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