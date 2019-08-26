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Волинський патрульний виборов «бронзу» на турнірі зі стрільби. ФОТО

Волинський патрульний виборов «бронзу» на турнірі зі стрільби. ФОТО
Волинські патрульні показують гідні результати на різноманітних змаганнях та турнірах.

Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції.

Нещодавно у Рівненській області відбувся третій відкритий турнір зі стрільби з травматичного пістолета за правилами IPSC (International Practical Shooting Confederation).

Старший лейтенант поліції Дмитро Мокич, який представляв управління патрульної поліції у Волинській області, показав гарний результат та здобув третє місце.

Волинський патрульний виборов «бронзу» на турнірі зі стрільби. ФОТО
Волинський патрульний виборов «бронзу» на турнірі зі стрільби. ФОТО
Волинський патрульний виборов «бронзу» на турнірі зі стрільби. ФОТО

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Теги: Дмитро Мокич, турнір, стрільба, бронза, патрульний
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