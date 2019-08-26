Волинський патрульний виборов «бронзу» на турнірі зі стрільби. ФОТО
Сьогодні, 06:14
Волинські патрульні показують гідні результати на різноманітних змаганнях та турнірах.
Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції.
Нещодавно у Рівненській області відбувся третій відкритий турнір зі стрільби з травматичного пістолета за правилами IPSC (International Practical Shooting Confederation).
Старший лейтенант поліції Дмитро Мокич, який представляв управління патрульної поліції у Волинській області, показав гарний результат та здобув третє місце.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції.
Нещодавно у Рівненській області відбувся третій відкритий турнір зі стрільби з травматичного пістолета за правилами IPSC (International Practical Shooting Confederation).
Старший лейтенант поліції Дмитро Мокич, який представляв управління патрульної поліції у Волинській області, показав гарний результат та здобув третє місце.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинський патрульний виборов «бронзу» на турнірі зі стрільби. ФОТО
Сьогодні, 06:14
Військові капелани здійснили на Волині патріотичний велопробіг
Сьогодні, 04:22
Вдови загиблих правоохоронців отримають грошову винагороду
Сьогодні, 02:30