Волинський патрульний виборов «бронзу» на турнірі зі стрільби. ФОТО





Про це повідомили в пресслужбі



Нещодавно у Рівненській області відбувся третій відкритий турнір зі стрільби з травматичного пістолета за правилами IPSC (International Practical Shooting Confederation).



Старший лейтенант поліції Дмитро Мокич, який представляв управління патрульної поліції у Волинській області, показав гарний результат та здобув третє місце.





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