На Волині буревій повалив дерева на дорогу





Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.



Зокрема, увечері 26 серпня рятувальники 12-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Любешів провели аварійно-рятувальні роботи з розчищення автотраси Луцьк–Дольськ у Любешівському районі та поблизу села Нові Червища Камінь-Каширського району від 6 повалених дерев, що перешкоджали руху транспорту.



Окрім того, бійці 7-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Володимира-Волинського звільнили від поваленого внаслідок негоди дерева автомобільну дорогу Володимир-Волинський–Устилуг поблизу озера Лісного.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині рятувальники учора, 26 серпня, ліквідовували наслідки негоди.Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.Зокрема, увечері 26 серпня рятувальники 12-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Любешів провели аварійно-рятувальні роботи з розчищення автотраси Луцьк–Дольськ у Любешівському районі та поблизу села Нові Червища Камінь-Каширського району від 6 повалених дерев, що перешкоджали руху транспорту.Окрім того, бійці 7-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Володимира-Волинського звільнили від поваленого внаслідок негоди дерева автомобільну дорогу Володимир-Волинський–Устилуг поблизу озера Лісного.

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