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На Волині буревій повалив дерева на дорогу

На Волині буревій повалив дерева на дорогу
На Волині рятувальники учора, 26 серпня, ліквідовували наслідки негоди.

Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.

Зокрема, увечері 26 серпня рятувальники 12-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Любешів провели аварійно-рятувальні роботи з розчищення автотраси Луцьк–Дольськ у Любешівському районі та поблизу села Нові Червища Камінь-Каширського району від 6 повалених дерев, що перешкоджали руху транспорту.

Окрім того, бійці 7-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Володимира-Волинського звільнили від поваленого внаслідок негоди дерева автомобільну дорогу Володимир-Волинський–Устилуг поблизу озера Лісного.

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Теги: негода, дерева, рятувальники, Волинь
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