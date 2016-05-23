вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин підсилив «Чорноморець» і гратиме проти «Волині»

Волинянин підсилив «Чорноморець» і гратиме проти «Волині»
Одеський "Чорноморець" підсилився трьома гравцями, які раніше грали в УПЛ, Підківкою, Козаком, Валєєвим та ще одним футболістом "Металіста-1925" Поспєловим.

Всі футболісти зможуть допомогти клубу вже у стартовому турі Першої ліги проти "Авангарду", - повідомляє Спорт24.

Як відомо, Артем Козак - уродженець Ковеля та вихованець Люблинецької ДЮСШ. Свій футбтольний шлях Артем розпочинав у "БРВ-ВІК" з Володимира-Волинського, згодом був запрошений у академію київського "Динамо". Потім знову повернувся у рідний "БРВ-ВІК".

У 2016 році підписав контракт з грецьким ПАОКом, де у сезоні 2016/17 років став срібним призером молодіжного чемпіонату Греції, а наступного сезону – переможцем цього турніру. Взимку 2019 року з'явився у заявці "Арсеналу", а згодом підписав угоду з львівськими "Карпатами". За які зіграв 10 матчів та відзначився 1 голом.

У минулому сезоні "Чорноморець" фінішував на десятому місці в Першій лізі. У стартовому турі нового чемпіонату команда Сергія Ковальця 29 серпня зіграє з "Авангардом".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Артем Козак, Волинь, футбол, Чорноморець
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин підсилив «Чорноморець» і гратиме проти «Волині»
Сьогодні, 08:10
Від сьогодні у Луцьку перекриють одну з вулиць
Сьогодні, 07:36
Волинська скрипалька – серед переможців конкурсу поезії та пісенної лірики
Сьогодні, 06:27
Волинський судовий охоронець став переможцем стрілецького міні-матчу. ФОТО
Сьогодні, 05:26
У мережі показали iPhone 12 у робочому стані. ВІДЕО
Сьогодні, 04:16
Схожі новини
Луцькі юніори «Волині» перемогли «Чорноморець». ВІДЕО Луцькі юніори «Волині» перемогли «Чорноморець». ВІДЕО
23 травень, 2016, 16:49
Луцька «Волинь» приймає одеський «Чорноморець» Луцька «Волинь» приймає одеський «Чорноморець»
01 квітень, 2016, 16:33
Став відомий календар матчів «Волині» у Першій лізі Став відомий календар матчів «Волині» у Першій лізі
Сьогодні, 03:17
Львів'яни «вкрали» у «Волині» голкіпера Львів'яни «вкрали» у «Волині» голкіпера
27 серпень, 23:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин підсилив «Чорноморець» і гратиме проти «Волині»
Сьогодні, 08:10
 0
Від сьогодні у Луцьку перекриють одну з вулиць
Сьогодні, 07:36
 0
Волинська скрипалька – серед переможців конкурсу поезії та пісенної лірики
Сьогодні, 06:27
 0
Волинський судовий охоронець став переможцем стрілецького міні-матчу. ФОТО
Сьогодні, 05:26
 0
У мережі показали iPhone 12 у робочому стані. ВІДЕО
Сьогодні, 04:16
 0
Медіа
відео
1/8