Волинянин підсилив «Чорноморець» і гратиме проти «Волині»





Всі футболісти зможуть допомогти клубу вже у стартовому турі Першої ліги проти "Авангарду", - повідомляє



Як відомо, Артем Козак - уродженець Ковеля та вихованець Люблинецької ДЮСШ. Свій футбтольний шлях Артем розпочинав у "БРВ-ВІК" з Володимира-Волинського, згодом був запрошений у академію київського "Динамо". Потім знову повернувся у рідний "БРВ-ВІК".



У 2016 році підписав контракт з грецьким ПАОКом, де у сезоні 2016/17 років став срібним призером молодіжного чемпіонату Греції, а наступного сезону – переможцем цього турніру. Взимку 2019 року з'явився у заявці "Арсеналу", а згодом підписав угоду з львівськими "Карпатами". За які зіграв 10 матчів та відзначився 1 голом.



У минулому сезоні "Чорноморець" фінішував на десятому місці в Першій лізі. У стартовому турі нового чемпіонату команда Сергія Ковальця 29 серпня зіграє з "Авангардом".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Одеський "Чорноморець" підсилився трьома гравцями, які раніше грали в УПЛ, Підківкою, Козаком, Валєєвим та ще одним футболістом "Металіста-1925" Поспєловим.Всі футболісти зможуть допомогти клубу вже у стартовому турі Першої ліги проти "Авангарду", - повідомляє Спорт24 Як відомо,- уродженець Ковеля та вихованець Люблинецької ДЮСШ. Свій футбтольний шлях Артем розпочинав у "БРВ-ВІК" з Володимира-Волинського, згодом був запрошений у академію київського "Динамо". Потім знову повернувся у рідний "БРВ-ВІК".У 2016 році підписав контракт з грецьким ПАОКом, де у сезоні 2016/17 років став срібним призером молодіжного чемпіонату Греції, а наступного сезону – переможцем цього турніру. Взимку 2019 року з'явився у заявці "Арсеналу", а згодом підписав угоду з львівськими "Карпатами". За які зіграв 10 матчів та відзначився 1 голом.У минулому сезоні "Чорноморець" фінішував на десятому місці в Першій лізі. У стартовому турі нового чемпіонату команда Сергія Ковальця 29 серпня зіграє з "Авангардом".

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