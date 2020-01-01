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У Луцьку триває чемпіонат України з легкої атлетики

У Луцьку триває чемпіонат України з легкої атлетики
У Луцьку триває чемпіонат України серед юнаків 2003 року народження. Українські легкоатлети змагаються за медалі на стадіоні “Авангард”.

Про це розповів Суспільному президент Волинської Федерації легкої атлетики Володимир Рудюк.

У другий день чемпіонату, спортсмени змагаються під дощем.

Погода впливає на результати спортсменів, - каже представниця команди Дніпропетровської області Марія Єланська. В змаганнях з потрійних стрибків вона здобула срібло.

"Погода у нас така сьогодні специфічна. Не кращий мій результат 12.23 метра, зимою я стрибала на 12.57. Готувалися, як могли. Очікували, що карантин колись закінчиться і повернуться змагання такі, як юнацький чемпіонат України у Луцьку", - розповіла срібна призерка.

На стадіоні “Авангард” виступатимуть спортсмени, які через карантин були вимушені пропустити виступи на міжнародних змаганнях. Зокрема, Олімпійські ігри в Токіо та чемпіонат Європи у Парижі, - розповів президент обласної федерації легкої атлетики Володимир Рудюк.

"Дуже шкода, що сьогодні ми не можемо залучити глядачів, бо до нас на ці вихідні приїдуть практично усі зірки легкої атлетики України. Спортсмени, які брали участь і ставали призерами чемпіонатів світу та Європи, а також Олімпійських ігор", - каже Володими Рудюк.

Цими вихідними, 29-30 серпня Луцьк прийматиме Національний чемпіонат України з легкої атлетики.

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Теги: Луцьк, змагання, чемпіонт України
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