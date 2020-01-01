Волинянин помилився і під'єднав до системи газопостачання воду
Сьогодні, 17:40
Вода «затопила» газові прилади у чотирьох квартирах в одному з житлових будинків селища Благодатне.
Про це повідомляє АТ "Волиньгаз".
На місці події фахівці з'ясували, що причина аварії – самовільна заміна газового водонагрівача. Щоб вода не потрапила в інші квартири та розподільний газопровід, газопостачання до двох під’їздів житлового будинку в той же день припинили.
Наступного дня спеціалісти "Волиньгазу" видалили воду з системи та відновили газопостачання всім споживачам, окрім квартири, де відбулась подія.
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Про це повідомляє АТ "Волиньгаз".
На місці події фахівці з'ясували, що причина аварії – самовільна заміна газового водонагрівача. Щоб вода не потрапила в інші квартири та розподільний газопровід, газопостачання до двох під’їздів житлового будинку в той же день припинили.
Наступного дня спеціалісти "Волиньгазу" видалили воду з системи та відновили газопостачання всім споживачам, окрім квартири, де відбулась подія.
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