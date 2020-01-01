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Волинянин помилився і під'єднав до системи газопостачання воду

Волинянин помилився і під'єднав до системи газопостачання воду
Вода «затопила» газові прилади у чотирьох квартирах в одному з житлових будинків селища Благодатне.

Про це повідомляє АТ "Волиньгаз".

На місці події фахівці з'ясували, що причина аварії – самовільна заміна газового водонагрівача. Щоб вода не потрапила в інші квартири та розподільний газопровід, газопостачання до двох під’їздів житлового будинку в той же день припинили.

Наступного дня спеціалісти "Волиньгазу" видалили воду з системи та відновили газопостачання всім споживачам, окрім квартири, де відбулась подія.

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Теги: Благодатне, газопостачання, самовільне підключення
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