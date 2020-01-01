Розповіли, який формат навчання буде у школярів та студентів у Володимирі-Волинському





Про це журналісти видання



Для школярів складуть окремі графіки і маршрути



Формат навчання у школах міста буде максимально наближеним до традиційного, каже начальник відділу освіти міськвиконкому В’ячеслав Петрук. За винятком того, що нікому, окрім учнів та працівників школи не можна буде перебувати на її території. Тому для першокласників та їхніх батьків за кілька днів до початку навчального року проводять «дні відкритих дверей» – аби вони могли в індивідуальному порядку відвідати заклад, ознайомитися зі своїм класом та іншими приміщеннями школи, і вже з початком навчання «першачки» самотужки знаходили дорогу, не губилися.



"У кожному навчальному закладі працюватимуть усі входи-виходи, навіть аварійні. Також організовуємо окремі маршрути для кожного з класів. Усе для того, аби діти мінімально перетиналися між собою. Буде збільшена тривалість перерв і складено графік харчування – воно відбуватиметься тепер практично на всіх перервах, щоб зменшити натовпи у їдальні. За столом дозволено перебувати не більше чотирьом учням одночасно", – продовжує В’ячеслав Петрук.



У деяких школах навчання відбуватиметься у дві зміни. Перерви між змінами будуть подовжені, аби технічні працівники встигли провести санітарну обробку приміщень. Навчальні заклади уже частково забезпечені деззасобами, а до 1 вересня, запевняє В’ячеслав Петрук, отримають їх у повному обсязі. Щодо масок, то ними забезпечать лише працівників, а про захисні засоби для дітей повинні будуть подбати батьки.



Температурний скринінг перед початок робочого дня проходитимуть педагоги. Стан здоров’я дітей візуально оцінюватиме класовод чи класний керівник. За наявності ознак гострих респіраторних захворювань чи підвищення температури, дитину відправлятимуть в ізолятор (приміщення для них облаштували в кожній школі), викликатимуть шкільних медиків та контактуватимуть з батьками. Звісно, освітяни просять дорослих відповідально ставитися до цього, слідкувати і подавати правдиву інформацію про здоров’я школярів.



Щодо самого свята 1-го вересня, то, швидше за все, святкові заходи відбуватимуться безпосередньо у класах. Деякі школи планують провести урочисті лінійки лише для першокласників та випускників – на подвір’ях, з дотриманням соціальної дистанції.



Відмовитися від того, аби частина студентів проживала в гуртожитку, фактично неможливо, каже Олександр Юринець. Адже в коледжі навчається молодь з усієї Волині. Приблизно 85 відсотків з числа іногородніх не мають жодної можливості доїжджати на навчання щодня, тому без гуртожитка – ніяк. Але студентів проситимуть обмежити спілкування між кімнатами і пересуватися приміщенням у захисних масках.



Як працюватимуть мистецькі заклади освіти



Режим роботи музичної та художньої шкіл залежатиме від того, яким він буде в загальноосвітніх, каже начальник відділу культури й туризму Роман Віслобоков.



Водночас орієнтовно до середини вересня триватиме перехідний період, із «плаваючим» розкладом, зауважує Роман Віслобоков. Адже розклад мистецьких освітніх закладів тісно пов’язаний із тим, за яким навчаються діти у загальноосвітніх школах. Деякі з них працюватимуть у дві зміни, а отже, доведеться переформатувати графік роботи й у художний та музичній. Утім, всі налаштовані на те, аби зробити освітній навчання у школах мистецтв максимально зручним і ефективним для всіх його учасників.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Першовересневий дзвінок незабаром покличе учнів і студентів на навчання у Володимирі-Волинському. Та чи підуть вони у свої класи, чи змушені будуть знову спілкуватися з викладачами в режимі онлайну? Як стартуватиме в умовах пандемії новий навчальний рік?Про це журналісти видання "Слово правди" розпитали в керівників навчальних закладів та головних освітян міста.Формат навчання у школах міста буде максимально наближеним до традиційного, каже начальник відділу освіти міськвиконкому. За винятком того, що нікому, окрім учнів та працівників школи не можна буде перебувати на її території. Тому для першокласників та їхніх батьків за кілька днів до початку навчального року проводять «дні відкритих дверей» – аби вони могли в індивідуальному порядку відвідати заклад, ознайомитися зі своїм класом та іншими приміщеннями школи, і вже з початком навчання «першачки» самотужки знаходили дорогу, не губилися."У кожному навчальному закладі працюватимуть усі входи-виходи, навіть аварійні. Також організовуємо окремі маршрути для кожного з класів. Усе для того, аби діти мінімально перетиналися між собою. Буде збільшена тривалість перерв і складено графік харчування – воно відбуватиметься тепер практично на всіх перервах, щоб зменшити натовпи у їдальні. За столом дозволено перебувати не більше чотирьом учням одночасно", – продовжує В’ячеслав Петрук.У деяких школах навчання відбуватиметься у дві зміни. Перерви між змінами будуть подовжені, аби технічні працівники встигли провести санітарну обробку приміщень. Навчальні заклади уже частково забезпечені деззасобами, а до 1 вересня, запевняє В’ячеслав Петрук, отримають їх у повному обсязі. Щодо масок, то ними забезпечать лише працівників, а про захисні засоби для дітей повинні будуть подбати батьки.Температурний скринінг перед початок робочого дня проходитимуть педагоги. Стан здоров’я дітей візуально оцінюватиме класовод чи класний керівник. За наявності ознак гострих респіраторних захворювань чи підвищення температури, дитину відправлятимуть в ізолятор (приміщення для них облаштували в кожній школі), викликатимуть шкільних медиків та контактуватимуть з батьками. Звісно, освітяни просять дорослих відповідально ставитися до цього, слідкувати і подавати правдиву інформацію про здоров’я школярів.Щодо самого свята 1-го вересня, то, швидше за все, святкові заходи відбуватимуться безпосередньо у класах. Деякі школи планують провести урочисті лінійки лише для першокласників та випускників – на подвір’ях, з дотриманням соціальної дистанції.Відмовитися від того, аби частина студентів проживала в гуртожитку, фактично неможливо, каже Олександр Юринець. Адже в коледжі навчається молодь з усієї Волині. Приблизно 85 відсотків з числа іногородніх не мають жодної можливості доїжджати на навчання щодня, тому без гуртожитка – ніяк. Але студентів проситимуть обмежити спілкування між кімнатами і пересуватися приміщенням у захисних масках.Режим роботи музичної та художньої шкіл залежатиме від того, яким він буде в загальноосвітніх, каже начальник відділу культури й туризму Роман Віслобоков.Водночас орієнтовно до середини вересня триватиме перехідний період, із «плаваючим» розкладом, зауважує Роман Віслобоков. Адже розклад мистецьких освітніх закладів тісно пов’язаний із тим, за яким навчаються діти у загальноосвітніх школах. Деякі з них працюватимуть у дві зміни, а отже, доведеться переформатувати графік роботи й у художний та музичній. Утім, всі налаштовані на те, аби зробити освітній навчання у школах мистецтв максимально зручним і ефективним для всіх його учасників.

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