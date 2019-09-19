На Волині розшукують безвісти зниклого 21-річного хлопця
Сьогодні, 19:13
Рідні розшукують безвісти зниклого 21-річного Радкевича Віталія з села Дігтів Володимир-Волинського району.
Про на сторінці у facеbook повідомила користувачка Наталія Камишникова.
Інформують, 30 серпня після обіду хлопець перебував у Нововолинську. Близько 22 години розмовляв з рідними, сказав, що через годину буде вдома. Відтоді зв'язок з Віталієм зник.
Одягнений був у темно-сині штани і темно-синю футболку. Ні грошей, ні документів при собі не мав, лише телефон.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження зниклого, рідні просять повідомити за телефоном +380968824547 (Надія).
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Про на сторінці у facеbook повідомила користувачка Наталія Камишникова.
Інформують, 30 серпня після обіду хлопець перебував у Нововолинську. Близько 22 години розмовляв з рідними, сказав, що через годину буде вдома. Відтоді зв'язок з Віталієм зник.
Одягнений був у темно-сині штани і темно-синю футболку. Ні грошей, ні документів при собі не мав, лише телефон.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження зниклого, рідні просять повідомити за телефоном +380968824547 (Надія).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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