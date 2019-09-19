На Волині розшукують безвісти зниклого 21-річного хлопця

Радкевича Віталія з села Дігтів Володимир-Волинського району.



Про на сторінці у facеbook Наталія Камишникова.



Інформують, 30 серпня після обіду хлопець перебував у Нововолинську. Близько 22 години розмовляв з рідними, сказав, що через годину буде вдома. Відтоді зв'язок з Віталієм зник.



Одягнений був у темно-сині штани і темно-синю футболку. Ні грошей, ні документів при собі не мав, лише телефон.



Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження зниклого, рідні просять повідомити за телефоном +380968824547 (Надія).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рідні розшукують безвісти зниклого 21-річногоз села Дігтів Володимир-Волинського району.Про на сторінці у facеbook повідомила користувачкаІнформують, 30 серпня після обіду хлопець перебував у Нововолинську. Близько 22 години розмовляв з рідними, сказав, що через годину буде вдома. Відтоді зв'язок з Віталієм зник.Одягнений був у темно-сині штани і темно-синю футболку. Ні грошей, ні документів при собі не мав, лише телефон.Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження зниклого, рідні просять повідомити за телефоном

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію