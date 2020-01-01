Волинська лікарня - учасник пілотного проєкту МОЗ із трансплантації

В Україні договір про медичне обслуговування населення з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів уклали 26 закладів охорони здоров’я та наукових установ.Серед них і волинський медичний заклад. Про це у відповіді на інформаційний запит УНН повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.“Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 року № 707 “Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів", учасниками пілотного проекту станом на 25 серпня 2020 року є заклади охорони здоров’я і наукові установи, які уклали з Міністерством охорони здоров’я договір про медичне обслуговування населення з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів”, — сказано у відповіді на запит.Так, наразі нараховується 26 таких закладів та наукових установ. Серед них — комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання Ковельської міської ради Волинської області, м. Ковель.Додається, що заклади охорони здоров’я і наукові установи, які бажають бути надавачами послуг з надання третинної медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, і які відповідають вимогам, можуть направляти відповідний лист до Міністерства охорони здоров’я України.“Перелік учасників пілотного проекту, визначений постановою № 707, регулярно переглядається та розширюється”, — додається у відповіді на запит.