У виші Львова знайшли нарколабораторію. ВІДЕО





Виробництвом метадону займався завідувач лабораторії. Товар збували через кальян-бар. Загалом затримали чотирьох підозрюваних, - пише видання

Як повідомила ввечері 31 серпня прокурор Львівської області Ірина Діденко, група осіб виготовляла метадон і збувала його поштою по всій Львівській області.



«За один раз виготовлялась партія від 1 кг особливо небезпечного наркотику «метадон». Це при тому, що доза 1 грама на «чорному ринку» сягає від 600 грн. Збувався «товар» через спеціально створений інтернет-магазин. Фігуранти надсилали наркотики поштою, отримавши перед цим передплату на банківські рахунки», — написала Ірина Діденко.



Як повідомили у прокуратурі, затримали чотирьох львів’ян: організатора – співвласника львівського кальян-бару, завідувача лабораторії одного з львівських вишів (хіміка, який виготовляв наркотичний засіб) та двох працівників кальян-бару, один з них адміністрував сайт, інший – фасував і розповсюджував наркотик.



За інформацією слідства, зафіксували виготовлення майже 3 кг метадону ціною понад 1,8 млн грн. Зловмисників затримали 31 серпня під час реалізації ще понад 1 кг ціною близько 700 тис. грн.



Правоохоронці наголошують, що лабораторію з виготовлення метадону у Львові задокументували вперше. Це напівсинтетичний наркотик, заборонений у всіх країнах через високу смертність. Виробники його самі не вживали, але розповсюджували по усій Львівщині серед наркозалежних. Партії для продажу зазвичай були малі – від одного до кількох грамів.



Ні поліція, ні прокуратура не називає вишу і закладу, які фігурують у справі, але з власних джерел ZAXID.NET дізнався, що підозрюваний — завідувач лабораторії електронної мікроскопії однієї з кафедр університету ветмедицини. Заклад, що допомагав продавати наркотик, – кальян-бар «Хаббл Баббл». Найближчим часом усім причетним оберуть запобіжний захід.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція викрила групу осіб, які організували нарколабораторію у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького.Виробництвом метадону займався завідувач лабораторії. Товар збували через кальян-бар. Загалом затримали чотирьох підозрюваних, - пише видання Zaxid.net.

Як повідомила ввечері 31 серпня прокурор Львівської області, група осіб виготовляла метадон і збувала його поштою по всій Львівській області.«За один раз виготовлялась партія від 1 кг особливо небезпечного наркотику «метадон». Це при тому, що доза 1 грама на «чорному ринку» сягає від 600 грн. Збувався «товар» через спеціально створений інтернет-магазин. Фігуранти надсилали наркотики поштою, отримавши перед цим передплату на банківські рахунки», — написала Ірина Діденко.Як повідомили у прокуратурі, затримали чотирьох львів’ян: організатора – співвласника львівського кальян-бару, завідувача лабораторії одного з львівських вишів (хіміка, який виготовляв наркотичний засіб) та двох працівників кальян-бару, один з них адміністрував сайт, інший – фасував і розповсюджував наркотик.За інформацією слідства, зафіксували виготовлення майже 3 кг метадону ціною понад 1,8 млн грн. Зловмисників затримали 31 серпня під час реалізації ще понад 1 кг ціною близько 700 тис. грн.Правоохоронці наголошують, що лабораторію з виготовлення метадону у Львові задокументували вперше. Це напівсинтетичний наркотик, заборонений у всіх країнах через високу смертність. Виробники його самі не вживали, але розповсюджували по усій Львівщині серед наркозалежних. Партії для продажу зазвичай були малі – від одного до кількох грамів.Ні поліція, ні прокуратура не називає вишу і закладу, які фігурують у справі, але з власних джерел ZAXID.NET дізнався, що підозрюваний — завідувач лабораторії електронної мікроскопії однієї з кафедр університету ветмедицини. Заклад, що допомагав продавати наркотик, – кальян-бар «Хаббл Баббл». Найближчим часом усім причетним оберуть запобіжний захід.

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