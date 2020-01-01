Без традиційних «лінійок»: як у місті на Волині святкували День знань

Першовересень покликав за парти 5800 нововолинських школярів. Дев’ять шкіл міста й селища Благодатне відкрили двері для своїх вихованців.614 діток вперше сіли за шкільні парти, йдеться на сайті мерії.Цьогоріч День знань – особливий. У школах немає традиційних урочистих лінійок. Однак, за словами начальниці управління освіти, кожен заклад освіти розробив свій формат святкування. По класах організовані урочистості для першокласників та учнів 11 класів. Для всіх інших провели тематичні уроки.– Усі школи готові до нового навчального року та забезпечені необхідними засобами захисту в умовах пандемії. Кожна з них створила безпечні мови для здобувачів освіти, розробила маршрути руху. Освітній процес організовано таким чином, аби не було скупчення дітей. У дві зміни навчатиметься ЗОШ №4 і ЗОШ №8, у півтора – ліцей №1 та ЗОШ №3. У кожній школі відкрили всі можливі входи, – розповіла Ольга Лакиш.Батькам на територію закладів освіти заходити не рекомендовано.Ольга Лакиш повідомила, що із завтрашнього дня розпочинається гаряче харчування дітей. Безкоштовно забезпечать обідами учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій.