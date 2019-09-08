На Волині більше тисячі гірників можуть залишитись без роботи. ВІДЕО





Про це в ефірі Сергій Макаров.



«В Міністерстві немає розуміння – своїми розпорядженнями, перевірками люди не розуміють того, що є трудовий колектив. Люди у владі не розуміють простих людей, шахтарів. Скільки я не спілкувався з міністрами – це люди з іншої планети. Вони дивляться на цифри, прибуток. Жодне державне вугільне підприємство в Україні не є прибутковим. Енергетична безпека держави не будується на прибутках, не можна порівнювати приватне підприємство з державним. Енергетична безпека, енергетичний баланс без вугільної енергетики не існує», – наголосив Сергій Макаров.



Він розповів, що є інформація про закриття 9-тої шахти, а недобудовану 10-ту хочуть перевести на суху консервацію. Через це, з його слів, понад тисяча гірників залишаться без роботи. Єдиний вихід для шахтарів Нововолинська – це запустити 10-ту шахту.



«В межах держави це 1 мільярд гривень, хай трошки більше, але в межах держави – це ніц. Ми отримали від «Газпрома» 3 мільярди доларів, це 90 мільярдів гривень, що з цих грошей не можна було пустити 1 мільярд на 10-ту шахту, тих 1200 шахтарів працевлаштувати на підприємство з пластами 1,5-2 метри з нормальною базовою золою 8 чи 12%. Люди працюють, задоволені – нема соціальної напруги…», – сказав голова профспілки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Якщо у Нововолинську закриють 9-ту шахту та «Бужанську», то більше тисячі працівників залишаться без роботи.Про це в ефірі Нововолинського інформаційного порталу розповів голова нововолинського осередку незалежної профспілки гірників України, начальник дільниці шахти №9«В Міністерстві немає розуміння – своїми розпорядженнями, перевірками люди не розуміють того, що є трудовий колектив. Люди у владі не розуміють простих людей, шахтарів. Скільки я не спілкувався з міністрами – це люди з іншої планети. Вони дивляться на цифри, прибуток. Жодне державне вугільне підприємство в Україні не є прибутковим. Енергетична безпека держави не будується на прибутках, не можна порівнювати приватне підприємство з державним. Енергетична безпека, енергетичний баланс без вугільної енергетики не існує», – наголосив Сергій Макаров.Він розповів, що є інформація про закриття 9-тої шахти, а недобудовану 10-ту хочуть перевести на суху консервацію. Через це, з його слів, понад тисяча гірників залишаться без роботи. Єдиний вихід для шахтарів Нововолинська – це запустити 10-ту шахту.«В межах держави це 1 мільярд гривень, хай трошки більше, але в межах держави – це ніц. Ми отримали від «Газпрома» 3 мільярди доларів, це 90 мільярдів гривень, що з цих грошей не можна було пустити 1 мільярд на 10-ту шахту, тих 1200 шахтарів працевлаштувати на підприємство з пластами 1,5-2 метри з нормальною базовою золою 8 чи 12%. Люди працюють, задоволені – нема соціальної напруги…», – сказав голова профспілки.

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