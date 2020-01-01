Поблизу Луцька у Стиру виявили загибель риби: результати аналізу проб води
Сьогодні, 16:24
У лабораторії Державної екологічної інспекції у Волинській області перевірили проби води, відібрані у річці Стир поблизу села Рокині Луцького району.
Згідно цих лабораторних досліджень перевищення шкідливих речовин у водах не виявили, повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області
Проби були відібрані біля місць скидів КП «Луцькводоканал» очищених вод у річку.
Під час перевірки екоінпектори і працівники Волинського рибоохоронного патруля на місці проведення перевірки мор риби не виявили.
Нагадаємо, 19 серпня на гарячу лінію Державної екологічної інспекції у Волинській області надійшло повідомлення про мор риби у річки Стир біля села Рокині.
На місце події для проведення обстеження приїздили екоінпектори спільно з представниками Волинського рибоохоронного патруля.
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Згідно цих лабораторних досліджень перевищення шкідливих речовин у водах не виявили, повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області
Проби були відібрані біля місць скидів КП «Луцькводоканал» очищених вод у річку.
Під час перевірки екоінпектори і працівники Волинського рибоохоронного патруля на місці проведення перевірки мор риби не виявили.
Нагадаємо, 19 серпня на гарячу лінію Державної екологічної інспекції у Волинській області надійшло повідомлення про мор риби у річки Стир біля села Рокині.
На місце події для проведення обстеження приїздили екоінпектори спільно з представниками Волинського рибоохоронного патруля.
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