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Поблизу Луцька у Стиру виявили загибель риби: результати аналізу проб води

Поблизу Луцька у Стиру виявили загибель риби: результати аналізу проб води
У лабораторії Державної екологічної інспекції у Волинській області перевірили проби води, відібрані у річці Стир поблизу села Рокині Луцького району.

Згідно цих лабораторних досліджень перевищення шкідливих речовин у водах не виявили, повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області

Проби були відібрані біля місць скидів КП «Луцькводоканал» очищених вод у річку.

Під час перевірки екоінпектори і працівники Волинського рибоохоронного патруля на місці проведення перевірки мор риби не виявили.

Нагадаємо, 19 серпня на гарячу лінію Державної екологічної інспекції у Волинській області надійшло повідомлення про мор риби у річки Стир біля села Рокині.

На місце події для проведення обстеження приїздили екоінпектори спільно з представниками Волинського рибоохоронного патруля.

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Теги: Луцький район, мор риби, Стир
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