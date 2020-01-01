Поблизу Луцька у Стиру виявили загибель риби: результати аналізу проб води





Згідно цих лабораторних досліджень перевищення шкідливих речовин у водах не виявили,



Проби були відібрані біля місць скидів КП «Луцькводоканал» очищених вод у річку.



Під час перевірки екоінпектори і працівники Волинського рибоохоронного патруля на місці проведення перевірки мор риби не виявили.



Нагадаємо, 19 серпня на гарячу лінію Державної екологічної інспекції у Волинській області надійшло повідомлення



На місце події для проведення обстеження приїздили екоінпектори спільно з представниками Волинського рибоохоронного патруля.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У лабораторії Державної екологічної інспекції у Волинській області перевірили проби води, відібрані у річці Стир поблизу села Рокині Луцького району.Згідно цих лабораторних досліджень перевищення шкідливих речовин у водах не виявили, повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській областіПроби були відібрані біля місць скидів КП «Луцькводоканал» очищених вод у річку.Під час перевірки екоінпектори і працівники Волинського рибоохоронного патруля на місці проведення перевірки мор риби не виявили.Нагадаємо, 19 серпня на гарячу лінію Державної екологічної інспекції у Волинській області надійшло повідомлення про мор риби у річки Стир біля села Рокині. На місце події для проведення обстеження приїздили екоінпектори спільно з представниками Волинського рибоохоронного патруля.

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