У Нововолинську діти граються на затопленій недобудові. ВІДЕО





В мережі пишуть, що там інколи купаються діти, повідомляє сайт



“У фундаменті купа води, четверо дітлахів віком 7-8 років вирішили польопатись в цій багнюці. Колись там тусувались наркомани, можуть валятися (мабуть, не знаю) шприци. Матусі! Якщо не схвалюєте такі купання, перевірте де зараз ваші діти” – , пише Наталія в групі Нововолинськ інфо.





На недобудові можна помітити, як там граються діти. Але за їх словами, люди купаються тут дуже рідко. В основному приходять сюди, щоб пострибати на плитах.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розібрана недобудова дитячого садочка у Нововолинську на 5-му мікрорайоні стала «басейном» для дітей.В мережі пишуть, що там інколи купаються діти, повідомляє сайт ndilo “У фундаменті купа води, четверо дітлахів віком 7-8 років вирішили польопатись в цій багнюці. Колись там тусувались наркомани, можуть валятися (мабуть, не знаю) шприци. Матусі! Якщо не схвалюєте такі купання, перевірте де зараз ваші діти” – , пишев групі Нововолинськ інфо.На недобудові можна помітити, як там граються діти. Але за їх словами, люди купаються тут дуже рідко. В основному приходять сюди, щоб пострибати на плитах.

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