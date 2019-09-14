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У Нововолинську діти граються на затопленій недобудові. ВІДЕО

У Нововолинську діти граються на затопленій недобудові. ВІДЕО
Розібрана недобудова дитячого садочка у Нововолинську на 5-му мікрорайоні стала «басейном» для дітей.

В мережі пишуть, що там інколи купаються діти, повідомляє сайт ndilo.

“У фундаменті купа води, четверо дітлахів віком 7-8 років вирішили польопатись в цій багнюці. Колись там тусувались наркомани, можуть валятися (мабуть, не знаю) шприци. Матусі! Якщо не схвалюєте такі купання, перевірте де зараз ваші діти” – , пише Наталія в групі Нововолинськ інфо.

У Нововолинську діти граються на затопленій недобудові. ВІДЕО
У Нововолинську діти граються на затопленій недобудові. ВІДЕО

На недобудові можна помітити, як там граються діти. Але за їх словами, люди купаються тут дуже рідко. В основному приходять сюди, щоб пострибати на плитах.

У Нововолинську діти граються на затопленій недобудові. ВІДЕО
У Нововолинську діти граються на затопленій недобудові. ВІДЕО
У Нововолинську діти граються на затопленій недобудові. ВІДЕО
У Нововолинську діти граються на затопленій недобудові. ВІДЕО



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Теги: Нововолинськ, садочок, діти, недобудова
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