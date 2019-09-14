У Нововолинську діти граються на затопленій недобудові. ВІДЕО
Сьогодні, 21:35
Розібрана недобудова дитячого садочка у Нововолинську на 5-му мікрорайоні стала «басейном» для дітей.
В мережі пишуть, що там інколи купаються діти, повідомляє сайт ndilo.
“У фундаменті купа води, четверо дітлахів віком 7-8 років вирішили польопатись в цій багнюці. Колись там тусувались наркомани, можуть валятися (мабуть, не знаю) шприци. Матусі! Якщо не схвалюєте такі купання, перевірте де зараз ваші діти” – , пише Наталія в групі Нововолинськ інфо.
На недобудові можна помітити, як там граються діти. Але за їх словами, люди купаються тут дуже рідко. В основному приходять сюди, щоб пострибати на плитах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
В мережі пишуть, що там інколи купаються діти, повідомляє сайт ndilo.
“У фундаменті купа води, четверо дітлахів віком 7-8 років вирішили польопатись в цій багнюці. Колись там тусувались наркомани, можуть валятися (мабуть, не знаю) шприци. Матусі! Якщо не схвалюєте такі купання, перевірте де зараз ваші діти” – , пише Наталія в групі Нововолинськ інфо.
На недобудові можна помітити, як там граються діти. Але за їх словами, люди купаються тут дуже рідко. В основному приходять сюди, щоб пострибати на плитах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Нововолинську діти граються на затопленій недобудові. ВІДЕО
Сьогодні, 21:35
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 4 вересня
Сьогодні, 20:00