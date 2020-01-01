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У Луцьку відкрили галерею між двома підземеллями, яку нещодавно розкопали. ФОТО

У Луцьку відкрили галерею між двома підземеллями, яку нещодавно розкопали. ФОТО
4 вересня відбулося відкриття галереї, що сполучає між собою нововідкриті підземні приміщення Башти Чорторийських та єзуїтського колегіуму у Луцьку.

Про це повідомляє адміністрація Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку на сторніці у Facebook.

Нагадаємо, у серпні цього року археологи розкопали прохід між цими двома підземеллями. Нова знахідка була засипана землею.

Роботи проводяться спільними зусиллями Охоронної археологічної служби Інституту археології НАН України, Адміністрації Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку, Спілки археологів України та Волинського національного університету імені Лесі Українки у рамках міжнародного проєкту "Польща-Білорусь-Україна". На відкритті були присутні представники місцевої та обласної влади, а також керівництво університету.

"Це найбільші археологічні відкриття на Волині з часів проголошення Незалежності України, - йдеться у дописі.

В ході археологічних робіт виявили чимало знахідок. Зокрема, мініатюрна посудина-заклад XVII ст, фрагмент оригінальної фаянсової посудини із гербом XIX ст, різноманітні вироби зі скла, комплекс пізньобарокових керамічних декорів.

У Луцьку відкрили галерею між двома підземеллями, яку нещодавно розкопали. ФОТО
У Луцьку відкрили галерею між двома підземеллями, яку нещодавно розкопали. ФОТО
У Луцьку відкрили галерею між двома підземеллями, яку нещодавно розкопали. ФОТО
У Луцьку відкрили галерею між двома підземеллями, яку нещодавно розкопали. ФОТО
У Луцьку відкрили галерею між двома підземеллями, яку нещодавно розкопали. ФОТО
У Луцьку відкрили галерею між двома підземеллями, яку нещодавно розкопали. ФОТО

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Теги: підземелля, Луцьк, Башта Чарторийських, галерея
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