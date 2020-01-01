У Луцьку відкрили галерею між двома підземеллями, яку нещодавно розкопали. ФОТО





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Нагадаємо, у серпні цього



Роботи проводяться спільними зусиллями Охоронної археологічної служби Інституту археології НАН України, Адміністрації Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку, Спілки археологів України та Волинського національного університету імені Лесі Українки у рамках міжнародного проєкту "Польща-Білорусь-Україна". На відкритті були присутні представники місцевої та обласної влади, а також керівництво університету.



"Це найбільші археологічні відкриття на Волині з часів проголошення Незалежності України, - йдеться у дописі.



В ході археологічних робіт виявили чимало знахідок. Зокрема, мініатюрна посудина-заклад XVII ст, фрагмент оригінальної фаянсової посудини із гербом XIX ст, різноманітні вироби зі скла, комплекс пізньобарокових керамічних декорів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 4 вересня відбулося відкриття галереї, що сполучає між собою нововідкриті підземні приміщення Башти Чорторийських та єзуїтського колегіуму у Луцьку.Про це повідомляє адміністрація Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку на сторніці у Facebook.Нагадаємо, у серпні цього року археологи розкопали прохід між цими двома підземеллями. Нова знахідка була засипана землею.Роботи проводяться спільними зусиллями Охоронної археологічної служби Інституту археології НАН України, Адміністрації Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку, Спілки археологів України та Волинського національного університету імені Лесі Українки у рамках міжнародного проєкту "Польща-Білорусь-Україна". На відкритті були присутні представники місцевої та обласної влади, а також керівництво університету."Це найбільші археологічні відкриття на Волині з часів проголошення Незалежності України, - йдеться у дописі.В ході археологічних робіт виявили чимало знахідок. Зокрема, мініатюрна посудина-заклад XVII ст, фрагмент оригінальної фаянсової посудини із гербом XIX ст, різноманітні вироби зі скла, комплекс пізньобарокових керамічних декорів.

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