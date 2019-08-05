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На волинському підприємстві виявили нелегальних працівників

На волинському підприємстві виявили нелегальних працівників
Під час інспекційного відвідування охоронного підприємства, що в Нововолинську, виявили 8 неофіційно оформлених працівників.

Про це повідомляє управління Держпраці у Волинській області.

Підприємство займається діяльністю приватних охоронних служб.

Головні державні інспектори Управління Держпраці у Волинській області звернули основну увагу на питання додержання законодавства про працю в частині виявлення неоформлених відносин.

У результаті інспекційного відвідування посадові особи Управління склали акт, де зазначили виявлені порушення трудового законодавства, зокрема, допуск до роботи без укладання трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу та повідомлення Державної фіскальної служби про прийняття працівників на роботу.

Суб’єкта господарювання, який допустив порушення трудового законодавства, буде притягнуто до фінансової відповідальності.

Управління Держпраці у Волинській області нагадує, що за допуск одного працівника до роботи без належного оформлення трудових відносин передбачено штрафні санкції у розмірі 10 мінімальних заробітних плат. Окрім того допуск працівника без належного оформлення тягне за собою адміністративне покарання та кримінальну відповідальність.


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Теги: Волинь, нелегальні працівники, підприємство
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