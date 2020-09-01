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«Волиньгаз Збут» розрахувався з «Нафтогазом» на 137%

«Волиньгаз Збут» розрахувався з «Нафтогазом» на 137%
Рівень розрахунків ТОВ "Волиньгаз Збут" з НАК "Нафтогаз України" у 2020 році становить 137%.

Про це повідомляє "Економічна правда".

За сім місяців поточного року ТОВ "Волиньгаз Збут" закупив у НАК "Нафтогаз України" 116,7 млн кубометрів природного газу на 258,4 млн грн. Разом з тим, сума сплачених держкомпанії коштів у січні-липні становить 354,0 млн грн.

"За звітний період ТОВ "Волиньгаз Збут" розрахувався з НАК "Нафтогаз України" на 137%. Проте, у нас лишається заборгованість перед компанією у розмірі 361,9 млн грн. Цей борг, в основному, склався через різницю методів вимірювання купленого і реалізованого газу, і тягнеться ще з грудня 2015 року", – зауважив директор ТОВ "Волиньгаз Збут" Микола Тищук.

На розрахунок з державною компанією впливає і наявність боргу побутових споживачів газу перед "Волиньгаз Збутом". Станом на перше серпня борг волинян за спожитий газ становить понад 320 мільйонів гривень.

Довідка:

ТОВ "Волиньгаз Збут" – постачальник природного газу на території Волинської області з 2015 року. На сьогодні послугами компанії користуються 250 тисяч побутових споживачів, понад 1 200 промислових підприємств та 250 бюджетних установ. ТОВ "Волиньгаз Збут" має безстрокову ліцензію на постачання природного газу.

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Теги: Волинь, газ
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