Провели в останню путь волинського спортсмена Миколу Стасюка. ФОТО
Сьогодні, 17:36
Рідні, друзі та колеги-спортсмени провели в останню дорогу рожищанина Миколу Стасюка.
Похорон відбувся у неділю, 6 вересня, у райцентрі, - пише Район.Рожище.
Нагадаємо, спортсмен помер, 4 вересня, на Херсонщині, де брав участь у змаганнях. Чоловік мав інвалідність II групи (ДЦП).
Микола Стасюк – учасник та призер чемпіонатів України з легкої атлетики для людей з інвалідністю. 29 вересня чоловікові виповнилося б 37 років.
Він був прапороносцем збірної команди області з легкої атлетики, кандидатом в майстри спорту України з поштовху ядра, чемпіоном України з легкої атлетики з метання спису серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.
Дружина Миколи Олена кілька років тому отримала серйозну травму і теж має інвалідність І групи.
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Похорон відбувся у неділю, 6 вересня, у райцентрі, - пише Район.Рожище.
Нагадаємо, спортсмен помер, 4 вересня, на Херсонщині, де брав участь у змаганнях. Чоловік мав інвалідність II групи (ДЦП).
Микола Стасюк – учасник та призер чемпіонатів України з легкої атлетики для людей з інвалідністю. 29 вересня чоловікові виповнилося б 37 років.
Він був прапороносцем збірної команди області з легкої атлетики, кандидатом в майстри спорту України з поштовху ядра, чемпіоном України з легкої атлетики з метання спису серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.
Дружина Миколи Олена кілька років тому отримала серйозну травму і теж має інвалідність І групи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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