Провели в останню путь волинського спортсмена Миколу Стасюка. ФОТО

Миколу Стасюка.



Похорон відбувся у неділю, 6 вересня, у райцентрі, - пише



Нагадаємо, спортсмен



Микола Стасюк – учасник та призер чемпіонатів України з легкої атлетики для людей з інвалідністю. 29 вересня чоловікові виповнилося б 37 років.



Він був прапороносцем збірної команди області з легкої атлетики, кандидатом в майстри спорту України з поштовху ядра, чемпіоном України з легкої атлетики з метання спису серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.



Дружина Миколи Олена кілька років тому отримала серйозну травму і теж має інвалідність І групи.





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Нагадаємо, спортсмен помер, 4 вересня, на Херсонщині, де брав участь у змаганнях. Чоловік мав інвалідність II групи (ДЦП).Микола Стасюк – учасник та призер чемпіонатів України з легкої атлетики для людей з інвалідністю. 29 вересня чоловікові виповнилося б 37 років.Він був прапороносцем збірної команди області з легкої атлетики, кандидатом в майстри спорту України з поштовху ядра, чемпіоном України з легкої атлетики з метання спису серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.Дружина Миколи Олена кілька років тому отримала серйозну травму і теж має інвалідність І групи.

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