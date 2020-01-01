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Провели в останню путь волинського спортсмена Миколу Стасюка. ФОТО

Провели в останню путь волинського спортсмена Миколу Стасюка. ФОТО
Рідні, друзі та колеги-спортсмени провели в останню дорогу рожищанина Миколу Стасюка.

Похорон відбувся у неділю, 6 вересня, у райцентрі, - пише Район.Рожище.


Нагадаємо, спортсмен помер, 4 вересня, на Херсонщині, де брав участь у змаганнях. Чоловік мав інвалідність II групи (ДЦП).

Микола Стасюк – учасник та призер чемпіонатів України з легкої атлетики для людей з інвалідністю. 29 вересня чоловікові виповнилося б 37 років.

Він був прапороносцем збірної команди області з легкої атлетики, кандидатом в майстри спорту України з поштовху ядра, чемпіоном України з легкої атлетики з метання спису серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.

Дружина Миколи Олена кілька років тому отримала серйозну травму і теж має інвалідність І групи.

Провели в останню путь волинського спортсмена Миколу Стасюка. ФОТО
Провели в останню путь волинського спортсмена Миколу Стасюка. ФОТО
Провели в останню путь волинського спортсмена Миколу Стасюка. ФОТО
Провели в останню путь волинського спортсмена Миколу Стасюка. ФОТО
Провели в останню путь волинського спортсмена Миколу Стасюка. ФОТО
Провели в останню путь волинського спортсмена Миколу Стасюка. ФОТО

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Теги: Микола Стасюк, смерть, похорон
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