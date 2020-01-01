Де на Волині за останню добу зафіксували нові випадки коронавірусу





Про це



Нові випадки виявили: м. Луцьк – 13, м. Нововолинськ – 3, Луцький район – 4, Ківерцівський район – 4, Ковельський район – 5, Маневицький район – 6, Горохівський район – 6, Любомльський район – 2, Турійський район – 2, Шацький район – 3, Камінь-Каширський район – 3, Володимир-Волинський район – 4.



Так, станом на 7 вересня в області зареєстровано 5883 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 382 у дітей та 679 у медичних працівників. Одужало 4121 особа, з них 275 дітей та 534 медичних працівники. 127 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 4 медичних працівники).



Загалом коронавірусну хворобу виявили:



• м. Луцьк – 1561 (в т. ч. 34 летальних)

• Луцький район – 652 (в т. ч. 11 летальних)

• м. Нововолинськ – 322 (в т. ч. 10 летальних)

• Іваничівський район – 102

• Володимир-Волинський район – 410 (в т. ч. 6 летальних)

• Горохівський район – 275 (в т. ч. 4 летальних)

• Камінь-Каширський район – 279 (в т. ч. 9 летальних)

• Ківерцівський район –591 ( в т. ч. 13 летальних)

• Ковельський район – 466 (в т. ч. 11 летальних),

• Локачинський район – 57

• Любомльський район – 90

• Любешівський район –200 (в т. ч. 5 летальних)

• Маневицький район – 326 ( в т. ч. 8 летальних)

• Ратнівський район – 217 (в т.ч. 9 летальних)

• Рожищенський район – 89 (в т. ч. 2 летальних)

• Старовижівський район – 113 ( в т.ч. 2 летальних)

• Турійський район – 86 ( в т. ч. 1 летальний)

• Шацький район – 47 (в т. ч. 1 летальний)



За попередню добу надійшло 57 повідомлень про підозру на COVID-19.

По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 37662 особи. В тому числі за останню добу обстежили 510 осіб.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останню добу на Волині зареєстрували 55 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужала за добу 11 осіб. Летальних випадків не реєстрували.Про це повідомили на сторінці Волинської ОДА у Facebook.Нові випадки виявили: м. Луцьк – 13, м. Нововолинськ – 3, Луцький район – 4, Ківерцівський район – 4, Ковельський район – 5, Маневицький район – 6, Горохівський район – 6, Любомльський район – 2, Турійський район – 2, Шацький район – 3, Камінь-Каширський район – 3, Володимир-Волинський район – 4.Так, станом на 7 вересня в області зареєстровано 5883 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 382 у дітей та 679 у медичних працівників. Одужало 4121 особа, з них 275 дітей та 534 медичних працівники. 127 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 4 медичних працівники).• м. Луцьк – 1561 (в т. ч. 34 летальних)• Луцький район – 652 (в т. ч. 11 летальних)• м. Нововолинськ – 322 (в т. ч. 10 летальних)• Іваничівський район – 102• Володимир-Волинський район – 410 (в т. ч. 6 летальних)• Горохівський район – 275 (в т. ч. 4 летальних)• Камінь-Каширський район – 279 (в т. ч. 9 летальних)• Ківерцівський район –591 ( в т. ч. 13 летальних)• Ковельський район – 466 (в т. ч. 11 летальних),• Локачинський район – 57• Любомльський район – 90• Любешівський район –200 (в т. ч. 5 летальних)• Маневицький район – 326 ( в т. ч. 8 летальних)• Ратнівський район – 217 (в т.ч. 9 летальних)• Рожищенський район – 89 (в т. ч. 2 летальних)• Старовижівський район – 113 ( в т.ч. 2 летальних)• Турійський район – 86 ( в т. ч. 1 летальний)• Шацький район – 47 (в т. ч. 1 летальний)За попередню добу надійшло 57 повідомлень про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 37662 особи. В тому числі за останню добу обстежили 510 осіб.

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