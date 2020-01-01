Де на Волині за останню добу зафіксували нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 09:34
За останню добу на Волині зареєстрували 55 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужала за добу 11 осіб. Летальних випадків не реєстрували.
Про це повідомили на сторінці Волинської ОДА у Facebook.
Нові випадки виявили: м. Луцьк – 13, м. Нововолинськ – 3, Луцький район – 4, Ківерцівський район – 4, Ковельський район – 5, Маневицький район – 6, Горохівський район – 6, Любомльський район – 2, Турійський район – 2, Шацький район – 3, Камінь-Каширський район – 3, Володимир-Волинський район – 4.
Так, станом на 7 вересня в області зареєстровано 5883 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 382 у дітей та 679 у медичних працівників. Одужало 4121 особа, з них 275 дітей та 534 медичних працівники. 127 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 4 медичних працівники).
Загалом коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 1561 (в т. ч. 34 летальних)
• Луцький район – 652 (в т. ч. 11 летальних)
• м. Нововолинськ – 322 (в т. ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 102
• Володимир-Волинський район – 410 (в т. ч. 6 летальних)
• Горохівський район – 275 (в т. ч. 4 летальних)
• Камінь-Каширський район – 279 (в т. ч. 9 летальних)
• Ківерцівський район –591 ( в т. ч. 13 летальних)
• Ковельський район – 466 (в т. ч. 11 летальних),
• Локачинський район – 57
• Любомльський район – 90
• Любешівський район –200 (в т. ч. 5 летальних)
• Маневицький район – 326 ( в т. ч. 8 летальних)
• Ратнівський район – 217 (в т.ч. 9 летальних)
• Рожищенський район – 89 (в т. ч. 2 летальних)
• Старовижівський район – 113 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 86 ( в т. ч. 1 летальний)
• Шацький район – 47 (в т. ч. 1 летальний)
За попередню добу надійшло 57 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 37662 особи. В тому числі за останню добу обстежили 510 осіб.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Ранок 7 вересня: в Україні – 2 174 нових випадки коронавірусу, на Волині – 55.
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Про це повідомили на сторінці Волинської ОДА у Facebook.
Нові випадки виявили: м. Луцьк – 13, м. Нововолинськ – 3, Луцький район – 4, Ківерцівський район – 4, Ковельський район – 5, Маневицький район – 6, Горохівський район – 6, Любомльський район – 2, Турійський район – 2, Шацький район – 3, Камінь-Каширський район – 3, Володимир-Волинський район – 4.
Так, станом на 7 вересня в області зареєстровано 5883 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 382 у дітей та 679 у медичних працівників. Одужало 4121 особа, з них 275 дітей та 534 медичних працівники. 127 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 4 медичних працівники).
Загалом коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 1561 (в т. ч. 34 летальних)
• Луцький район – 652 (в т. ч. 11 летальних)
• м. Нововолинськ – 322 (в т. ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 102
• Володимир-Волинський район – 410 (в т. ч. 6 летальних)
• Горохівський район – 275 (в т. ч. 4 летальних)
• Камінь-Каширський район – 279 (в т. ч. 9 летальних)
• Ківерцівський район –591 ( в т. ч. 13 летальних)
• Ковельський район – 466 (в т. ч. 11 летальних),
• Локачинський район – 57
• Любомльський район – 90
• Любешівський район –200 (в т. ч. 5 летальних)
• Маневицький район – 326 ( в т. ч. 8 летальних)
• Ратнівський район – 217 (в т.ч. 9 летальних)
• Рожищенський район – 89 (в т. ч. 2 летальних)
• Старовижівський район – 113 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 86 ( в т. ч. 1 летальний)
• Шацький район – 47 (в т. ч. 1 летальний)
За попередню добу надійшло 57 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 37662 особи. В тому числі за останню добу обстежили 510 осіб.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Ранок 7 вересня: в Україні – 2 174 нових випадки коронавірусу, на Волині – 55.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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