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У Луцьку затримали чоловіка, якого розшукували за розбещення неповнолітніх, насильство і зґвалтування

У Луцьку затримали чоловіка, якого розшукували за розбещення неповнолітніх, насильство і зґвалтування
У суботу, 5 вересня, патрулюючи на вулиці Набережній у Луцьку, поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ 2105 за порушення правил дорожнього руху, виявилося, що водій перебуває у розшуку.

Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині у Facebook.

У 51-річного водія перевірили документи та виявили, що чоловік перебуває у розшуку Покровським відділенням поліції Синельниківського відділу ГУНП у Дніпропетровській області. Особу затримали.

Причини розшуку: ч.2 ст.156 (Розбещення неповнолітніх), ч.4 ст.153 (Сексуальне насильство), ч.4 ст.152 (Зґвалтування) та ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Про подію повідомили Покровське відділення поліції, а особу тимчасово доправили до Луцького відділу поліції.

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Теги: поліція, Волинь, Луцьк, розшук, розбещення, насильство, Покровський відділ поліції
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