У селі під Луцьком збудують новий храм УПЦ (МП)

Нафанаїл звершив чин закладки нового Свято-Михайлівського храму у селі Несвіч Луцького району.



Про це



Йому співслужили благочинний Білостоцього благочинного округу прот. Володимир Мелесь, настоятель місцевої громади прот. Миколай Ковальчук та клірики єпархії.



Владика освятив хрест, наріжний камінь, фундамент майбутньої будівлі та заклав пам’ятну капсулу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 6 вересня, у неділю, архієпископ Волинський і Луцькийзвершив чин закладки нового Свято-Михайлівського храму у селі Несвіч Луцького району.Про це повідомляє Волинська єпархія УПЦ (МП).Йому співслужили благочинний Білостоцього благочинного округу прот., настоятель місцевої громади прот.та клірики єпархії.Владика освятив хрест, наріжний камінь, фундамент майбутньої будівлі та заклав пам’ятну капсулу.

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