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У селі під Луцьком збудують новий храм УПЦ (МП)

У селі під Луцьком збудують новий храм УПЦ (МП)
6 вересня, у неділю, архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл звершив чин закладки нового Свято-Михайлівського храму у селі Несвіч Луцького району.

Про це повідомляє Волинська єпархія УПЦ (МП).

Йому співслужили благочинний Білостоцього благочинного округу прот. Володимир Мелесь, настоятель місцевої громади прот. Миколай Ковальчук та клірики єпархії.

Владика освятив хрест, наріжний камінь, фундамент майбутньої будівлі та заклав пам’ятну капсулу.


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Теги: Несвіч, храм, будівництво
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Коментарі 1
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Несвіч ви хворі люди ???
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